Akdeniz'de deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:09'da merkezi Akdeniz'in Girit Adası açıkları olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 14.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

Akdeniz

Deprem

son depremler