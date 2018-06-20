Habertürk Spor'dan Murat Ağca'nın haberine göre; İspanya'nın Tarragona kentinde bu ay sonunda düzenlenecek 18. Akdeniz Oyunları ile üniversiteye giriş sınavı YKS’nin tarihlerinin çakışması, milli takım kafilesinde bazı değişiklikler yapılmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacak olması nedeniyle bir hafta ertelenen YKS sınavının bu yıl 30 Haziran -1 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. Akdeniz Oyunları da 22 Haziran1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Oyunlara katılacak kafilede ağırlıklı olarak futbol ve sutopu gibi takım branşlarıyla, bazı bireysel dallarda üniversite sınavına girmeye hazırlanan 20’yi aşkın milli sporcu bulunuyordu. Spor Genel Müdürlüğü (SGM), herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ÖSYM’ye başvurarak, yurt dışına gözetmen atanmasını ve milli sporcular için Tarragona’da sınav yapılmasını talep etti. Önceki yıllarda benzeri uygulamalar yapan ÖSYM, bu kez başta güvenlik olmak üzere bazı gerekçelerle bu talebi yerine getiremeyeceğini bildirdi. Bu gelişme üzerine sporcuları tercihte serbest bırakan SGM, sınava girmek isteyenleri kafileden çıkardı ve ilgili federasyonlardan yerlerine başka sporcuların getirilmesini talep etti. Bazı sporcular ise oyunlara katılmayı sınava tercih etti ve Tarragona kafilesinde kaldı. Türkiye oyunlarda, 33 branşta toplam 355 sporcuyla temsil edilecek.

ÖDÜL NORMALE DÖNDÜ

2013’te Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunları öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkemizin ev sahipliği nedeniyle dereceye girecek ödül miktarını beş kat artırmıştı. Ancak bu oyunlarda ödül miktarı normal ölçülere çekildi. İspanya’da altın madalya kazanacak sporcular 100, gümüş madalya alacak sporcular 50 ve bronz madalya elde edecek sporcular da 25 cumhuriyet altını ödül alacak.