Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor

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Mersin'den Antalya'ya kadar 25 adet tünel bulunmakta. 25 adet tünelin 18'i yapılmış 2'sinin yapımı devam ediyor. Bu yolların 350 kilometresi çift şeritli gidiş geliş yola ait. 100 kilometrede ise hem tüneller, hem de daha ihalesi açılmayan kısımlar bulunmakta" diye konuştu.