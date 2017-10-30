İş-Yaşam

Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor

30 Ekim 2017 Pazartesi, 12:09:51 | Güncelleme: 12:09:51 İHA

Türkiye'nin en önemli iki turizm kenti Mersin ve Antalya'yı 4 saatte birbirine bağlayacak olan 'Akdeniz Sahil Yolu'ndaki çalışmalar sürüyor. Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak

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    Sürücülerin "çileli yol" diye adlandırdığı Mersin-Antalya yolundaki çalışmalarda gelinen son durumu Anamur-Gazipaşa arasındaki ihaleyi alan yüklenici firmanın şantiye şefi Emre Elmacı, İHA muhabirine anlattı.

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    "ÇİFT ŞERİTLİ YOLLAR KULLANILIYOR"

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    Mersin-Antalya arasının 460 kilometre olduğunu ve bu yolların 350 kilometresinin artık çift şeritli olarak kullanıldığını belirten Elmacı, "Şu anda Antalya bölgeye kadar buradaki 12 kilometrelik yapılmayan, ihalesine daha çıkılmayan proje kısımları kaldı.

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    Mersin'den Antalya'ya kadar 25 adet tünel bulunmakta. 25 adet tünelin 18'i yapılmış 2'sinin yapımı devam ediyor. Bu yolların 350 kilometresi çift şeritli gidiş geliş yola ait. 100 kilometrede ise hem tüneller, hem de daha ihalesi açılmayan kısımlar bulunmakta" diye konuştu.

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    Şef Emre Elmacı, yolu 4 saatin de altına düşürmek için ihalesi yapılmayan yerlerin açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar 1
  • Misafir 32 dakika önce
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