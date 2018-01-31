Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bazı medya kuruluşlarında yer alan "Kanser hastalarına uygunsuz tedavi yapıldığı ve nükleer deneyler sebebiyle radyasyon sızıntısı meydana geldi" haberlerine ilişkin, "Söz konusu iddialarla ilgili adli süreç devam etmekte olup, bu işlemlerin sonucu üniversite rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir" bilgisini paylaştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
AA'nın haberine göre; Rektör Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların üniversite yönetimine ulaşması üzerine 21 Ekim 2016'da konuyla ilgili ivedilikle inceleme başlattıklarını bildirdi.
Kurulan komisyon tarafından basına da yansıyan bütün iddiaların ayrıntılı şekilde incelendiğini, bunun sonucunda isnat olunan fiiller ve ilgili kişiler hakkında 16 Mart 2017'de disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti: "Disiplin soruşturması sonucu bir kısım öğretim üyesi hakkında kamu görevinden çıkarma cezası teklif edilmiş, soruşturma dosyası gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) gönderilmiştir. Bir öğretim üyesi hakkında ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir. Disiplin soruşturmasına konu olan fiiller aynı zamanda ceza hukuku anlamında da suç teşkil ettiğinden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu iddialarla ilgili adli süreç devam etmekte olup bu işlemlerin sonucu üniversite rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Soruşturmada bahsedilen cihazla tedavi gören, bu nedenden dolayı zarar görmüş olma ihtimali olan az sayıda hastanın durumlarını incelemek üzere bir tıbbi komisyon oluşturuldu. Bu komisyonun çalışmaları devam ediyor."
Akdeniz Üniversitesinde göreve geldikleri gün itibarıyla buradaki tüm sorunların yakın takipçisi olduklarını bildiren Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu: "İvedilikle bu sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştık. Söz konusu olayla ilgili gerek üniversite olarak gerekse adli tüm müdahaleler yapıldı. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki yönetim olarak sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yahut insan hayatı ve sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suistimale asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak tüm hastalarımıza en modern teknoloji ve yetkin personelimizle sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."
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