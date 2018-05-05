Akhisar Bld.Genç. - Galatasaray rakamlar

Akhisar Bld.Genç. ve Galatasaray, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Akhisar Bld.Genç. 36 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Galatasaray 66 puanda ve 1. sırada. Akhisar Bld.Genç., son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Galatasaray, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 149. İddaa'da Akhisar Bld.Genç. kazanır 6.50, berabere biter 4.00, Galatasaray kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Akhisar Bld.Genç. son hafta oynanan Galatasaray maçında 1-2 yenildi.

Galatasaray ise Akhisar Bld.Genç. maçında 1-2 kazandı.

Akhisar Bld.Genç., evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 21 gol yedi.

Galatasaray ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Galatasaray, 26 gol atarken 23 gol yedi.