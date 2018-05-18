Akhisar Bld.Genç. - OsmanlıSpor FK maçı rakamları

Akhisar Bld.Genç. ve OsmanlıSpor FK, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Akhisar Bld.Genç. 39 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken OsmanlıSpor FK 33 puanda ve 16. sırada. Akhisar Bld.Genç. son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. OsmanlıSpor FK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 104 kodlu maçı oynayanlar; Akhisar Bld.Genç. galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, OsmanlıSpor FK galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Akhisar Bld.Genç. son haftadaki Konyaspor müsabasında 1-0 kazandı.

OsmanlıSpor FK ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Akhisar Bld.Genç., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Akhisar Bld.Genç., kendi sahasında 18 gol attı, 23 gol yedi.

OsmanlıSpor FK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. OsmanlıSpor FK, 22 gol atarken 34 gol yedi.