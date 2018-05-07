Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek finale yükselen Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ı galibiyete taşıyan goller Garry Rodrigues'ten gelirken Akhisarsporlu taraftarların Dany Nounkeu'ya tepkileri vardı!

Taraftarlar, yıldız futbolcunun attığı ikinci golde Garry Rodrigues’in önünü kapatamayan kendi futbolcuları Dany’e büyük tepki gösterdi. Top Dany'ye geldiğinde statta ıslıklar yükseldi. Maçın ilerleyen bölümlerinde ise bu kez moral için taraftarlar Dany’i alkışladı. 32 yaşındaki Dany, Fatih Terim’in 3. döneminde Galatasaray forması giymiş, kısa bir süreliğine de Beşiktaş’a kiralanmıştı.