AA'da yer alan habere göre Okan Buruk yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nın başında, gidebildikleri yere kadar gitmeyi amaçladıklarını, özellikle çeyrek finale ulaştıktan sonra finale çıkma hedefini koyduklarını kaydetti.
Sezon sonunda Avrupa kupalarına gitmeleri halinde çok önemli bir işe imza atacaklarını bildiklerini, Türkiye Kupası'nın da bunun için bir yol olduğunu kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Final oynamak hem Teleset Mobilya Akhisarspor için çok önemli ve büyük bir başarı hem de ilçemizin böyle bir finalin içinde yer alması Türk futbolu için büyük bir kazanç. Burada en önemli şey Teleset Mobilya Akhisarspor'un kulüp yapısı. Bu kulüp yapısı içerisinde, bu bütçelerle, bu takımın ligde birçok takıma kök söktürürken Türkiye Kupası'nda da final oynaması, Galatasaray gibi bir takımı deplasmanda 2-0 yenerek finale çıkması gerçekten çok önemli bir olay. Örnek bir takım olduğumuzu düşünüyorum."
Buruk, Türk futbolundaki birçok kulübün borç batağı içinde olduğunu, bu nedenle adil bir yarışın içinde olmadıklarını, kendileri gibi takımların bütçeleri çerçevesinde en iyi ve en uygun oyuncuları bulup mücadele ettiklerini kaydetti.
Bu doğrultuda mücadele vermekten çok mutlu olduklarını dile getiren Buruk, şöyle konuştu:
"Kupa finali oynamak çok önemli ve değerli ama bir taraftan da baktığımızda bu ligin en fazla Türk futbolcusuna forma şansı veren takımıyız. Bu ilk yarıda da böyleydi, ikinci yarıda da böyle, belki en az yabancı oyuncuya sahip takımız. Yabancı oyuncuya karşı değilim ama böyle bir yapımız var. İnşallah ligde de istediğimiz yere bir an önce gelirsek daha güvenli yere gelirsek çok başarılı bir sezon geçirmiş olacağız. Hedefimiz finali kazanmak. Finale çıkmak güzel ama kazanabilirsek asıl hedefimize ulaşmış olacağız."
Buruk, finalde çok önemli ve değerli bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, "Fenerbahçe'nin Türk futboluna yaptığı hizmet ortada. Kadrosunda önemli isimleri var ve bizim için çok zorlu bir maç olacak. Biz de Fenerbahçe kadar kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
AMAÇ 7. KUPA!
Kupayla ilgili hem iyi hem kötü hatıralarının olduğunu, futbolculuk döneminde Türkiye Kupası maçında ayağının kırıldığını daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş formasıyla 6 Türkiye Kupası kazandığını aktaran Buruk, "Futbolculuğumun ardından teknik adam olarak 7. kupayı kazanırsam bu benim için en büyük mutluluk olacak. Güzel şeyler yaşadığım bir kupa, 2000 yılında Diyarbakır'da Antalyaspor'u yenerek kupaya sahip olmuştuk. Hedefim inşallah oyuncularımızla birlikte o kupayı kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.
Buruk, kupa maçının dostluk içinde geçeceğine ve hak edenin kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.
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