Akhisar - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ÜRETİMSİZLİK LOBİSİZLİK

Geçen haftaki derbi sonrası TV programında maçın hakeminin Bülent Yıldırım olacağını tahmin etmiş ve şunu söylemiştim: “Bu hafta kim atanırsa atansın Fenerbahçe maçının hakeminden endişeliyim. Çünkü hakem bu kadar tartışmanın ardından ‘Yahu Ali Palabıyık’ı bitirdiler. Aman Fener lehine hata yapmayayım da ne olursa olsun’ diyecektir...”

Üstüne perşembe günü biri Anadolu Ajansı, diğeri DHA’ya düşen 2 haber endişelerimi daha da güçlendirdi. PFDK, hakem Palabıyık’a alenen küfreden Şenol Güneş’i küfürden değil, sportmenliğe aykırı hareketten sadece 1 maçla cezalandırmıştı. DHA’ya düşen habere göre de Ali Palabıyık 9. haftaya kadar dinlendirilecekti. Bu iki karar açıkça şu demektir: “Fener lehine hata yaparsanız sizi bitiririm. Şenol Güneş de size ana avrat küfretme hakkına sahiptir.” Dün ilk yarıda gayet normal giden maçın 2. yarısında Ozan’a yapılan faul ile kazanılan top Akhisar’ın golü ile sonuçlandı. 82’de de Alper tamamen yanlış bir kartla atıldı. Sonra maçın en gerçek kırmızı kartını görmesi gereken Soldado maçı sarı kartla bitirdi. Skrtel’in 2. sarıdan atılması ise doğruydu. Ama 1 hafta boyunca Beşiktaş’ı yenen F.Bahçe üzerine estirilen hava; zaten Fikret Orman’ın tamamen etkisindeki TFF ile bir hafta sonra karşılığını buldu. Buraya kadar F.Bahçe yönetiminin lobi gücünün hiç kalmadığını bir kez daha belirtmek gerek. F.Bahçe, MHK ve PFDK’nın değiştirilmesi konusunda öncülük etmeli.

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Fakat Fenerbahçe dünkü maçın mağlubiyetini sadece Bülent Yıldırım’a bağlarsa büyük hata yapar. Alper atılana kadar F.Bahçe’nin sıfır (0) pozisyonu var. Giuliano 3’te bir şut çekti, sonra ortada yoktu. Valbuena oyundan alınana kadar maçın en çok top ezen ismi. Janssen’e bir tane top indirilemedi, Kocaman da çift santrforlu sistemi sadece 6 dakika denedi. F.Bahçe’nin maçın uzatma anları dışında ceza alanı içine hiç top indirememiş olması; sadece 1 korner atabilmesi hakemle açıklanamaz. Bu maçın 2 etkisi vardır; lobisizliğin getirdiği hakem gadri; takımın üretimsizlik ve verimsizlik açmazı. Bu mağlubiyet puan anlamında çok da önemli değil ama üretimsizliğe çarenin kesin bulunması lazım.

SKRTEL

Sarı gördüğü maçlarda atılacağı o kadar belli oluyor ki... Çok formsuz. Bence Neto’nun partneri Roman olmalı.

İBRAHİM YILDIZ: FENERBAHÇE'YE YAKIŞMADI

Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyetinin cazibesine kendini kaptırmış. Gergin maçta alınan 3 puan, futbolcuları moral olarak motive edeceğine tam tersine bir olgu olarak ortaya çıktı. Akhisar deplasmanına çıkarken, kafalarında hala geçen hafta ki maç vardı...

Oyuna konsantrasyon sıfır denecek kadar azdı. 90 dakika kısır bir karşılaşma izledik. Pozisyonu olmayan bir maçtı Fenerbahçe adına. İlk 30 dakika daha çok topla oynayan ve rakip alana yerleşen Sarı-Lacivertliler görüntü olarak maçın üstünlüğünü ele almıştı...

Ne var ki, coşkusuz ve yatay oyun yine hakimdi. Adam eksiltme ve kenar orta hiç yapılamadı. Santrfora tek bir orta gelmedi. Etkisizdiler. Topsuz koşunun yapılmadığı, rakibi tehdit eden bir hamlenin olmadığı, rakip ceza alanına girmede zorlanan pasif bir takım olarak vasatın üzerine çıkamadılar...

Buna karşın Akhisarspor, sahasında yine galip gelmesini bildi. Takım oyununu iyi oynadılar. Daha dikkatli ve disiplinliydiler. Savunmada kalarak, topu rakibe bıraktılar. İkinci yarı ağırlıklarını hissettirdiler. 4-5 net gol hamlesi buldular. Fenerbahçe’nin pas hatalarını ve bireysel beceriksizliklerini iyi değerlendirdiler. Sağ ve soldan geliştirdikleri ataklar tehlikeli oldu...3 puanı hak ettiler...

ÜST ÜSTE GOL YEME REKORUNU EGALE ETTİ Sezona son derece kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Alanya ve Beşiktaş galibiyetleriyle umutlansa da makus talihine yenilmekten kurtulamadı... Sarı-Lacivertliler Süper lig’de 13 maç üst üste gol yiyerek en uzun süre üst üste gol yeme rekorunu egale etti. Kanarya en son 2012-13’te 8 ile 20. haftalar arasında üst üste 13 maç gol yemişti. Kanarya’nın gol yemediği son maç ise, geçen sezon 28. haftada deplasmanda 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşması olmuştu.

Aykut Kocaman, sıkışan oyunda gerekli hamleleri yapamadı. Karşılaşmanın bütününe bakıldığında, iyi organize olamadıkları ortada. Yaptığı değişikliklerde geç kaldı. Janssen’i oyundan alması yanlıştı. Topla buluşamayan ya da buluşturulamayan golcü mü hatalıydı?

Pozisyon çeşitliliği sağlayamayan takımdaki, sorunu çözecek isim elbette kenarda ki teknik adam. Kocaman, oyunu seyretti. Futbolculara maçı kazanma arzusunu aşılayamadı. Gerekli reaksiyonu gösteremedi...

Uzun süredir forma giymeyen Mehmet Topal’ın etkisizliği bir yana, orta alan 3’lüsü oyuna ağırlığını koyamadı. Topla çok oynamayı seven Valbuena’da ciddi bir performans düşüşü var. Mehmet Ekici yine bir şeyler yapma niyetindeydi. Kanatta oynayan Giuliano oldukça etkisizdi. Bırakın geriye, orta alana bile dönemedi. Ceza sahası etrafında gezindi...

Fenerbahçe’nin bu maçtan çıkaracağı çok ders var. Kapanan savunmalara karşı ne yapacağını bilmiyor. 90 dakika da kaleyi bulan tek bir şut. Koskoca Fenerbahçe’ye yakışır mı?

Orta hakem Bülent Yıldırım, Alper’e kırmızı kartı çok kolay çıkardı. Sanırız Beşiktaş maçının eleştirisi Yıldırım’ı da etkilemiş.

OKAN’A BRAVO

Taktiksel başarıyı gerçekleştirdi. Takım oyunu oynattı. Fırsatları iyi değerlendirdi.

KOCAMAN’IN HATASI

Takımı hazırlayamamış. Hızlı oynatamadı. Hakem hataları bir yana, tek bir pozisyonu yok...

BÜLENT YAVUZ: İLK KIRMIZI ÇOK YANLIŞ

Süper Lig’de hakemlik yapmak gerçekten çok zor. Hiçbir takımın kaybetmeye tahammülü yok. Hakemlerimiz çok iyi eğitim alıyor ama bunlar sahaya pek yansımıyor. Daha 7. haftada hakemler konuşulmaya başlandı. Pozisyonlara gelince...

DAKİKA 11

Fenerbahçeli Janssen, topsuz alanda durup dururken Mustafa Yumlu’ya dirsek-kol karışımı bir müdahalede bulunuyor. Neden yapar, anlamak mümkün değil. Hareket kırmızıyı zorlasa da sarı karta katılıyorum.

DAKİKA 35

Sarı kartı olan Janssen’in, Lopes’in ayağına bir müdahalesinde Akhisarlılar ikinci sarı bekledi ama burada hakemin kararı doğruydu.

DAKİKA 45

Mehmet Ekici ile Sissoko arasında ceza alanındaki mücadelede Ekici kendini yerde buldu ve F.Bahçeliler penaltı diye itiraz etti. Oysa bu, omuz omuza bir mücadele gibi göründü. Penaltı yoktu, devam kararı doğruydu.

DAKİKA 60

Akhisar’ın golü öncesinde Ozan Tufan’a bir faul şüphesi var. Hakem verse kanaatimce daha doğru olurdu. Pozisyonu oynattı, o da gitti gol oldu. Şimdi bu golü hakeme bağlamak doğru değil. F.Bahçe’nin 5 defans oyuncusu ne iş yapar diye sorarlar. Üstüne üstlük, kaleci de bacak arası yiyor.

DAKİKA 82

Alper’in kırmızı kartına gelince... Sahalarımızda ender görülecek son derece yanlış bir kırmızı kart. Hem Alper hem de Lopes topu kapmak ayaklarını karşılıklı olarak havaya kaldırarak müdahale yapmak istiyorlar. Özellikle Alper’in rakibine bir teması yok. Olsa da sarıdan öteye asla geçmez. Bana göre Akhisarlı oyuncunun müdahalesi daha sert.

DAKİKA 86

Skrtel ikinci sarıdan kırmızı gördü. Oyun kurallarına göre, elle oynamalarda avantaj kesiliyorsa bu sarı kartı gerektirir. Skrtel elle oynuyor. Hakem bunu, umut vadeden bir atağın kesilmesi olarak değerlendirerek ikinci sarıdan kırmızıyı çıkardı. Karar doğru gibi.

DAKİKA 89

Fenerbahçeli Soldado’nun, rakibinin kafa hizasına kadar sıçrayarak diziyle yüzüne müdahalesi, biraz tehlikeli. Ancak tamamen kontrolsüz bir hareket. Bunun da karşılığı sarıdan fazla olmaz. Hakem doğruyu yaptı.

Akhisar - Fenerbahçe