Akhisar'daki bir hastanede 2 kilo 190 gram, 2 kilo 400 gram ve 2 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen 2'si erkek 1'i kız üçüz bebeklerin, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 17 gün süren tedavisi tamamlandı.

DHA'nın haberine göre doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Duman, "Bebeğin annesi Gülay İlpınar, bizim zaten takip ettiğimiz hastamızdı. Erken doğum tehdidi olan hastamızın sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştirdik" dedi.

Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlu hekimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent İpek ise bebekleri sağlıklı bir şekilde aileleriyle buluşturduklarını kaydetti.

Soma'da yaşayan Gülay İlpınar ve Aygün İlpınar çifti üçüz çocuklarına Fatma Süre, Emir ve Aras isimlerini verdi.