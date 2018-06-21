2 MİLYON TL ILE BAŞLADI

Süper Lig temsilcilerinden Akhisarspor ile takıma geçen sezon tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazandırıp UEFA Avrupa Ligi’ne taşıyan teknik direktör Okan Buruk’un yollarının ayrılmasının perde arkasına 500 bin TL olduğu anlaşıldı. Akhisarspor’un Okan Buruk’a ilk görüşmede yıllık 1.2 milyon TL önerdiği, Okan Buruk’un ise 2 milyon TL istediği öğrenildi.

1.5 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ

Kulüp içindeki ücret dengelerini bozmak istemediklerini söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel’in ikinci görüşmede Buruk’a tekliflerini en fazla 1.5 milyon TL’ye çıkarabileceklerini açıkladığı bildirildi. Okan Buruk’un Süper Lig’de birçok teknik adam yüksek ücretlerle sözleşme imzalarken, yönetimin 500 bin TL’lik daha fedakarlık yapmamasına çok şaşırdığı öğrenildi.