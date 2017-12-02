Akhisarspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 14. haftasında Akhisarspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AKHİSARSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Mücadelenin ardından 19 puanlı Akhisarspor 10. sırada yer aldı, 16 puana sahip Yeni Malatyaspor ise 13. sırada bulunuyor.
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 0 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0
STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Olcan Adın, Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson (Dk. 41 Barbosa), Emnes (Dk. 46 Paulo Henrique), Hora (Dk. 86 Muğdat Çelik)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Pereira, Azubuike (Dk. 62 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım (Dk. 75 Eren Tozlu), Adem Büyük (Dk. 82 Dening), Aytaç Kara, Boutaib
SARI KARTLAR: Dk. 7 Cissokho, Dk. 44 Murat Yıldırım, Dk. 53 Azubuike, Dk. 60 Adem Büyük, Dk. 90+3 Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
14. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Aytaç Kara'nın ortasında, ceza alanı içinde Adem'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
31. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
52. dakikada Aytaç Kara'nın sert şutunda kaleci Lukac topu uzaklaştırdı.
54. dakikada sağ kanattan Olcan'ın kullandığı köşe atışında, Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin yanından dışarı çıktı.
59. dakikada sağ kanattan Azubuike'nin yaptığı ortada, ceza alanı içinde topla buluşan Mina'nın vuruşunda savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
81. dakikada Miguel Lopes'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Olcan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Paulo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.