Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek zafere uzandı. Ege temsilcisi, tarihinde ilk kez kazandığı kupayla birlikte UEFA Avrupa Kupası'nda gruplarda yer alma şansı yakaladı.

Akhisarspor'un kupayı kazanmasıyla birlikte birçok takımın hayali sona erdi. Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor ve Kayserispor bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.