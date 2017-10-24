Akhisarspor 6 golle turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Erzincanspor'u konuk etti.
Ioan Hora'nın 15 ve 26. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçen ev sahibi ekip, 28. dakikada Alperen Babacan ile skoru 3-0 yaparken bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.
Ioan Hora, 52. dakikada 3. golünü atarak hat-trick yaptı. Ege temsilcisi bu golle maçta 4-0 öne geçti.
54. dakikada penaltıdan attığı golle Akhisarspor'u 5-0 öne geçiren Muğdat Çelik, 76. dakikada bir gol daha atarak skoru belirledi.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Erzincanspor'u 6-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Serkan Tokat xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx
TM AKHİSARSPOR: Fatih xx, Kadir xx, Lopes xx (Ömer dk. 46 xx), Eray xx, Orhan xx, Barbosa xx, Alperen xxx, Aykut xx, Muğdat xxx, Emnes xxx, Hora xxx
YEDEKLER: Bora, Onur, Henrique, Sissoko, Mustafa, Larsson, Caner
TD: Okan Buruk
ANADOLU 24 ERZİNCANSPOR: Kıvanç x, Ensar x (Serkan dk. 66 x), Müslüm x (Serhat dk. 46 x), Hakan x, Berkant x (Alper dk. 80 x), Fatih x, Emre x, Oğuz x, Yunus Emre Tok x, Gökhan x, Murat x
YEDEKLER: Bilal, Serkan, Alper, Furkan, Yunus Emre
TD: Mehmet Kaya
GOLLER: Hora (dk. 15, 26 ve 52), Alperen (dk. 28), Muğdat (dk. 54 pen ve 75) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Lopes (Teleset Mobilya Akhisarspor), Emre (Anagold 24Erzincanspor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
15. dakikada Muğdat'ın pasıyla topla buluşan Hora, iki rakibinden sıyrılarak girdiği ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
26. dakikada Emnes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hora'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Kıvanç'tan sekerek, tekrar Hora'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
28. dakikada Barbosa'nın rakip ceza yayının solundan ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Alperen'in kafa vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu. 3-0
52. dakikada Emnes'in ceza sahası içi sağından yerden pasında altıpas içerisinde gelişine vuran Hora'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0
53. dakikada ceza sahası içerisinde Kıvanç'ın Muğdat'a yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat, penaltı kararı verdi.
54. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Muğdat, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0
75. dakikada Akhisarspor atağında kalesini terk eden Kıvanç, ceza yayının içerisinde Hora'nın şutunu göğsüyle uzaklaştırmak isterken top Muğdat'ın önünde kaldı. Muğdat'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 6-0
- Akhisarspor
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