Akhisarspor Ankara Demirspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Ankara Demirspor'u 3-0 yendi.

Stat: TCDD Ankara Demirspor

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Ahmet Şimşek, Burak Cansız

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Adem Sağlam, Burak Öksüz, Hüseyin Erol, Okan Ünal (Dk. 46 Güney Tutcuoğlu), Bilal Özhan, Hasan Kaya, Sebahattin Usta, Barış Gök (Dk. 46 Umut Aslan), Hasan Ahmet Sarı (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz)

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopez (Dk. 46 Onur Ayık), Alperen Babacan, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş (Dk. 70 Caner Osmanpaşa), Eray Ataseven, Aykut Çeviker (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Olcan Adın, Barbosa, Muğdat Çelik, Hora

Goller: Dk. 20 Burak Öksüz (kendi kalesine), Dk. 23 Hora, Dk. 68 Barbosa (Teleset Mobilya Akhisarspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada konuk takım öne geçti. Rakip ceza alanına sağ çaprazdan giren Olcan Adın'ın vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü'den seken topu Kerem Hakan Vapurluoğlu uzaklaştırmak isterken, Burak Öksüz'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Kadir Keleş'in sol taraftan yaptığı ortada kalecinin sektirdiği top Hora'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Hüseyin Erol'un sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Umut Aslan'ın kafayla yaptığı vuruşta, top üst direkten geri geldi.

64. dakikada konuk takım 3. gole çok yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hora'nın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, top yan direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı 3'e çıkardı. Barbosa'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü'nün elinden kaçırdığı top ağlara gitti: 0-3.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.