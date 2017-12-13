Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Akhisarspor, evinde Ankara Demirspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz haftalarda oynanan ilk maçta Akhisarspor deplasmanda 3-0 kazanmış ve rövanş öncesinde avantaj elde etmişti. Karşılaşma öncesinde futbolseverler de "Akhisarspor - Ankara Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki Akhisarspor - Ankara Demirspor maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda? İşte detaylar.

AKHİSARSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor, evinde Adnan Şentürk yönetimindeki Ankara Demirspor'u Türkiye Ziraat Kupası 5.tur rövanş mücadelesinde misafir edecek. Saat 14:30'da başlayacak olan karşılaşmada Burak Şeker hakemlik görevini üstlenirken, yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Cemal Bingül yapacak. Manisa 19 Mayıs stadyumunda oynanacak olan karşılaşma canlı olarak a2 kanalından yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Akhisarspor deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Ankara Demirspor, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde de 6 gol gördü.

Ankara Demirspor, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, 3 gol yedi.

Akhisarspor'da en golcü durumunda attığı 4 golle Ioan Hora bulunuyor.

Ankara Demirspor'da en golcü durumunda attığı 4 golle Hasan Kaya bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Akhisarspor: Ioan Hora (4), Muğdat Çelik (2), Alperen Babacan (1)

Ankara Demirspor: Hasan Kaya (4), Güney Tutcuoğlu (1), Burak Sürmeli (1)

SON MAÇ KADROLARI

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Orhan Taşdelen, Miguel Lopes, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Olcan Adın, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Ioan Hora, Muğdat Çelik

Ankara Demirspor: Bahadır Güngördü, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Barış Gök, Adem Sağlam, Burak Öksüz, Hüseyin Erol, Bilal Özhan, Sebahattin Usta, Okan Ünal, Hasan Ahmet Sari, Hasan Kaya

Akhisarspor - Ankara Demirspor

Akhisarspor

Ankara Demirspor

Akhisarspor - Ankara Demirspor maçı canlı hangi kanalda