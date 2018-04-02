Atilla Türker, Akhisarspor- Başakşehir maçını kaleme aldı:
"Başakşehir’i önce kutlayalım. Kolay iş değil elbet, böylesine kritik bir virajı kazasız atlatabilmek.
Düşünün, cezalı olan iki önemli bekiniz yok. Sakat olan Mossoro zaten yok. Akhisar’ın gücü de herkes tarafından iyi biliniyor.
Bu şartlarda deplasmanda üç puana ulaşmak elbette ki çok önemli.
Peki, iyi mi oynadı Başakşehir? Hayır. Ama iyi mücadele etti.
Başakşehir dün özellikle ilk yarıda çok zorlandı. Pozisyona girmekte bile çok büyük sıkıntı çekti. Hele bir gol yedi ki... İnsan şaşırıyor, şampiyonluk mücadelesi veren bir takım, korner atışında rakibi nasıl böyle boş bırakır!
İlk yarının bitimine doğru Akhisar’ın kaçırdığı bir fırsat vardı ki, şampiyonluğun belki de kaderini belirleyecek cinsten.
Başakşehir’de dün ön bölgede görev yapan oyuncuların tamamına yakını çok durgundu. Hiçbiri oyuna ağırlığını koyamadı.
Visca ve Elia gollerde vardı. Arda yine kırık not aldı. Adebayor da topla yok denecek kadar az buluştu.
Öyle veya böyle, Başakşehir bu galibiyetle şampiyonluk şansını en iyi şekilde korumayı ve hatta artırmayı bildi.
Akhisar dün hataların kurbanı oldu. İlk yarıda bu kadar arzulu ve baskılı oynadıktan sonra sahadan boynu bükük ayrılmanın elbette ki bazı nedenleri var.
Ayrıca şu da var. Akhisar’ın yediği ikinci gol öncesi top auta çıkmıştı.
İster misiniz, dışarıdan gelen bu gol, şampiyonu belirlesin!"
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