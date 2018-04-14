MESAJI VERDİ

KARTAL YİĞİT

Beşiktaş bu sezon en rahat deplasman galibiyetini aldığı Akhisar önünde rakiplerine “Ben varken şampiyonluğu unutun” mesajını verdi. Genelde Akhisar’a karşı zorlanan hatta ilk maçta evinde bile kazanamayan Beşiktaş’ın, kendinden emin oyunu dün akşamki skoru beraberinde getirdi.

Akhisar’ın kapasitesi belli. Bir de önemli oyuncuları Lopes ile Muğdat’ın olmamasıyla tamamen Beşiktaş’a teslim oldular. Kartal’ın maçın başında kurduğu baskı ve tempoyu yüksek tutması Okan Buruk’un takımının dengesini bozdu. Sanki Vodafone Park’ta oynarmışçasına motive, rahat ve karşı takımı bunaltan anlayış ilk 20 dakikada Akhisar’ın fişinin çekilmesine neden oldu.

Bu kadar kaliteli bir kadronun bu sonucu alması gayet doğaldı. Akhisarsporlu oyuncular maçın tamamına yakınında Beşiktaş’ın baskısını ve kaleye topyekün gelişlerini çaresiz gözlerle izlediler. Siyah- Beyazlılar’ın; Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe’ye göre en önemli artısı gol ayaklarının tek kişiye bakmaması. Galatasaray’da Gomis, Fenerbahçe’de Soldado, Başakşehir’de Adebayor iyi olunca galibiyetler geliyor. Beşiktaş’ta ise bu tam tersi... Negredo haftalarca gol atamıyordu, dün bu şanssızlığını kırdı... Talisca suskundu ama son iki maçta takımını taşıdı. Babel de zaten maça adını yazdırdı. Bunlara savunmadan Tosic, Medel’i de eklersek Beşiktaş’ta herkesin gol atıp maçı kurtarma özelliği var. Bu da Kartal’ı rakipleri karşısında bir adım öne çıkarıyor.

Babel’in dünkü oyunu, bu sonucun alınmasında çok önemli rol oynadı. Çok kaliteli ve Talisca’ya göre de istikrarlı. Hücumsal anlam da son dönem de yapılan en isabetli transfer. Akhisar’da Talisca dursa da Babel sorumluluk alınca ortaya bu galibiyet çıktı.

Başakşehir’de sıfır oyunla haklı bir mağlubiyet alan Beşiktaş, yeni bir seriye başladı. Üst üste 3. galibiyet, takımın kendine olan güvenini doruk noktasına çıkaracak.



Şenol Hoca Göztepe önündeki kadroyu Atiba hariç bozmadı. Geçen haftanın en iyisi Medel artık savunmanın önünde oynayacak. Yanında da Atiba çok iyidi. Ben bu saatten sonra hocanın bu ekibi zorunluluk olmadıkça bozacağını sanmıyorum.

Galatasaray derbisine az kaldı. Hedeflenildiği gibi kritik maça kadar Beşiktaş kayıp yaşamayacak gibi gözüküyor. Derbi de zaten şampiyonluk için bize ipucunu verecek. Gecenin güzelliklerine Akhisar taraftarının, mağlubiyete rağmen İzmir Marşı’nı söyleyen Beşiktaş taraftarına eşlik etmelerini ekleyebiliriz.

Babel’in dünkü oyunu, bu sonucun alınmasında çok önemli rol oynadı.

OYUN DİSİPLİNİ

Beşiktaş takım halinde oyuna çok disiplinli ve baskılı başlayınca bu skor oluştu. Sanki içeride oynuyor

gibiydiler. Ayrıca Fabri, Medel ve Babel’i maçın kazananlarına yazabiliriz.

TALİSCA

Beşiktaş adına olumsuz bir şey yoktu. Talisca tutuktu ve isteneni veremedi. Bir de bu mağlubiyetten sonra Akhisar’ı kolay günler beklemiyor.

BİR BABEL 3 FORVETE BEDEL

UMUR TALU

Olacağı buydu... ‘Oğuzhan mı, Tolgay mı‘ derken, her yerde oynayan, her yere koşan, gol atıp coşan, top da kesen, pas da kesen Medel orta sahayı aldı.

Kulübede yığılma olunca, Larin birden kayboldu. Negredo’nun yedeği ise, ister istemez saha içindeki Babel oldu. Zaten daha baştan, çift santrfor gibi oralarda yerini aldı. Beşiktaş’ın sadece şampiyon kadrosu yok; kağıt üstünde de şampiyon kadrosu var: Şampiyonluk finalinin normalde yarı final gibi 4 takım arasında geçmemesi lazım. Demek ki, rakiplerinin yaptığı iş de büyük.

Beşiktaş favoriydi elbet. İstanbul’da da öyleydi; penaltıyla birlikte 2 puanı kaçırıvermişti.

Bu kez kafa Şampiyonlar Ligi’yle karışık değildi; lakin oraya gidip gitmeme meselesi vardı.

Akhisar, Babel’in yolunu açıverdi. O kadar boş kalmaya Babel de şaşırmıştır! Caner de 5 maç ceza, 7 asist seviyesine ulaşmış oldu.

İlk 15 dakika, Beşiktaş’ın hemen yüzde 72 top yaptığı dilim.

Sevgiyle, aşkla, sabırla, sabırsızlıkla, bazen pişmanlıkla çok beklenen de oldu: Asistçi Negredo gol attı!

Akhisar’ın hisarı aşırı zayıf çıkmıştı!

Talisca zeki çocuk; fark etmiş olmalı ki, epey dinlendi. Nasıl olsa “nöbetçi golcü”ye pek ihtiyaç yok!

Beşiktaş’ın bir şansı Fabri’nin genellikle uyanık kalması. Nedense Fabri Dino diyesim geliyor; Napoli Panteri’ni anarak!

Buruk erkenden forveti ikiledi. Risk ama almayacaksın da ne olacak? O ara az baskı da kurdu Akhisar.

Medel’in şutun önüne nasıl atladığını gördünüz mü? Futbol sadece ayakla oynanmıyor; kalple bir başka!

İkinci devre başı. Negredo’nun yüzde 100 gol yerine yine asist yapası tuttu. Quaresma trivelasını kurtaran Lukac, Babel’i yine göremedi!

Top Quaresma’nın ayağından gol olmak istemiyor. Kale dibinde bile direk, topa vuruyor!

Larsson’un hatasız kul olmaz diyen Beşiktaş savunmasını delip dışarı vuruşu daha da acayipti!

Akhisar yedek kalecisi Bora, tam 15 yıl önce Göztepe kalesinde bir gençken Beşiktaş’tan 50 dakikada yediği 7 golü düşünmüş, bu maça şükretmiştir belki! Beşiktaş’ın ciddiyeti, disiplini bırakmasına da.

Medel kesti, Babel biçti! Akhisar bildiğimiz gibi değil!

BABEL VE MEDEL

Akhisar, Beşiktaş için maçı kolaylaştırdı. Babel şutları, Medel çalışkanlığı daha da kolaylaştırdı.

AKHİSAR

Akhisar’ın sahada olmayan eksikleri ve sahadakilerin daha büyük eksikliği. Defans dirençsizliği, inançsızlığı.





Akhisarspor - Beşiktaş













































































































Akhisarspor - Beşiktaş