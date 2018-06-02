Akhisarspor Buruk’a alternatif arayışında

Okan Buruk’la yaptığı ilk görüşmede mali konularda anlaşamayan Akhisarspor, teknik adamı ikna edemezse eski çalıştırıcılarına yönelecek. Ücretine 2 kat zam istediği iddia edilen Buruk’la salı günü yeniden masaya oturacak Akigo, anlaşma olmaması ihtimaline karşı Cihat Arslan ve Hamza Hamzaoğlu’nun yanı sıra Rıza Çalımbay’ı gündeme aldı..

EN YAKIN CİHAT ARSLAN

HT Egeli'de yer alan habere göre, Akhisar’ı Süper Lig’e çıkaran isim olan, daha sonra G.Saray’la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor’dan ayrıldı. Rıza Çalımbay son olarak Trabzonspor’u çalıştırdı. İki isimle pürüz yaşanma ihtimaline karşı Buruk ayrılırsa en yakın adayın Cihat Arslan olduğu iddia edildi.