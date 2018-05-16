Yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak yeşil-siyahlılarda adı Galatasaray'la anılan Soner'in yanı sıra Olcan, Muğdat, Onur, Serginho, Aykut, Barbosa, Bora ile devre arasında Kayserispor'dan kiralık gelen Bia, serbest kalacak. As kadroda şans bulan isimlerden Seleznyov, Sissoko, Larsson, Bilal, Caner, Lukac, Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Fatih, Lopes, Kadir, Henrique, Ömer ve Orhan'ın sözleşmeleri ise sürüyor.



Süper Lig'in en az bütçeye sahip takımlarından biri olmasına rağmen 6 yıldır küme düşmeden yoluna devam eden, seneye Avrupa macerası yaşayacak kulüpte yeni sezonun yol haritası lig bitiminde çizilecek. Kalacak-gidecek futbolcular, teknik heyetin raporuna göre belli olacak. Süper Lig'in borçsuz kulüplerinden biri olan yeşil-siyahlıların UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağı sezonda da yıllardır uyguladığı bütçe politikasını bozmadan yoluna devam etmesi bekleniyor. Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, yeni sezonda da yola sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Okan Buruk ile devam edeceklerini açıklamıştı. Akhisar, ligde son maçta cuma günü küme düşen Osmanlıspor'u ağırlayıp kupayı taraftarla buluşturacak.

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