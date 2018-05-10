Akhisarspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde zorlu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın saat kaçta başlayacağı da futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Akhisarspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kupa finali hangi kanalda, şifresiz mi?

AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası final maçında bu akşam Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Oynanacak karşılaşma sonrasında galip gelen takım Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek. Daha önceden Fenerbahçe kupayı 6. kez müzesine götürmüştü. Eğer Akhisarspor galip gelir ve kupayı kazanırsa, tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek.

Diyarbakır Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmada da Akhisarspor galip gelmiş ve Fenerbahçe'den 6 puan almayı başarmıştı. İlk maçta evinde 1-0 kazanan Akhisarspor, deplasmanda da 3-2 galip gelmişti.

Fenerbahçe ve Akhisarspor arasındaki son 10 maçta Akhisarspor 5, Fenerbahçe 4 kere kazandı. Bir maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Akhisarspor'da kupada en golcü oyuncu konumunda attıkları 4'er golle Ioan Hora ve Yevhen Seleznyov bulunuyor.

Fenerbahçe'de kupada en golcü oyuncu konumunda attıkları 3'er golle Roberto Soldado, Fernandao ve Alper Potuk yer alıyor.

AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan teknik adam unvanının tek başına sahibi olacak.

Bu kulvarda, Fenerbahçe'yle iki, Atiker Konyaspor'la da bir kez mutlu sona ulaşan Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la bu kupayı en fazla elde eden teknik direktör unvanını paylaşıyor.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin kazandığı son iki Türkiye Kupası'nda da takımın başında Aykut Kocaman vardı. Kocaman, bu kulvarda oynadığı 3 final maçını da kaybetmezken, takımları hiç gol yemedi.

FENERBAHÇE, KUPADA 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN İKİNCİ FİNALİ

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerininde ikinci kez Türkiye Kupası Finali'nde düdük çalacak.

Tecrübeli hakem kariyerinde şu ana kadar ilk ve tek Türkiye Kupası Finali'ni 2009-2010 sezonunda yönetti. Şanlıurfa'da oynanan söz konusu finalde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti.

AKHİSARSPOR İLK PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Diyarbakır'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibini geçerse kupayı ilk kez müzesine götürmüş olacak.

Kupanın yarı final ayağında Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran Teleset Mobilya Akhisarspor, bu akşam Diyarbakır'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe'yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek.

Kupa tarihinde finale çıkan 22. ekip olan yeşil-siyahlılar, müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor.

Kupada Manisa'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi'nden ise en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde Bursaspor'a kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve bitime 2 hafta kala topladığı 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Kupaya katıldığı 4. turda Anagold 24 Erzincanspor, 5. turda Ankara Demirspor'u eleyen yeşil-siyahlı ekip, son 16 turunda Boluspor, çeyrek finalde ise Kayserispor'u saf dışı bıraktı.

AKHİSARSPOR'DA KUPANIN EN GOLCÜLERİ FORMA GİYEMEYECEK

Yarı finalde de Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada şimdiye kadar 18 gol atıp kalesinde 7 gol gördü. Ege temsilcisinde dörder golle kupanın en golcü isimleri konumunda bulunan ve Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora ile cezalı Yevgen Seleznov bu akşam forma giyemeyecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da cezalı Milan Lukac da bu akşam takımını yalnız bırakacak.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla 6 kez kupa sevinci yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak kupayı kazanmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda bulunan Bilal Kısa ile Olcan Adın daha önce Galatasaray'da kupayı kazanmıştı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP GELDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile finalde karşılaşacak Fenerbahçe, finale namağlup olarak geldi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada etkili bir performans gösterdi. Kupaya başladığı 5. turdan itibaren bu kulvarda 8 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, kupada golcü kimliğini de ön plana çıkardı. Sarı-lacivertliler bu sezon Türkiye Kupası'nda 7 maçta 19 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen (3-0) galibiyetten yazıldı. Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.

Aykut Kocaman'ın öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı. Kupada ilk olarak Adana Demirspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ve 4-1'lik sonuçlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile çeyrek final mücadelesi veren Fenerbahçe, sarı-siyahlılar karşısında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla güldü. Çeyrek finalde bir diğer Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a rakip olan Fenerbahçe, iki maçta 2-1'lik skorlarla yarı finale geldi.

Fenerbahçe'nin kupada yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulamayacak bir seriye sahne oldu. Yarı finalde Beşiktaş ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahasına avantajlı gitmeyi başardı.

Kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş karşılaşması ise çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken saha olayları nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanması kararı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. 3 Mayıs'ta kaldığı yerden oynanacak maç, siyah-beyazlı ekip sahaya çıkmadığı için iptal edildi.

Bunun üzerine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, karşılaşmayı sarı-lacivertlilerin lehine 3-0 hükmen sonuçlandırdı.

Fenerbahçe, bu kararla kupada hiç maç kaybetmeden finale adını yazdırmış oldu.

Sarı-lacivertlilerin kupada final mücadelesi vereceği Teleset Mobilya Akhisarspor ise 4. turdan itibaren kupada yer aldı.

Ege temsilcisi ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Daha sonra 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8'de karşılaştığı Kayserispor'u da 1-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a rakip oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.

56. TÜRKİYE KUPASI SAHİBİNİ BULACAK

Futbolda Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 56. Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında bu akşam Diyarbakır Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Kupada geçen sezon Eskişehir'de oynanan finalde Atiker Konyaspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere biten maçta Medipol Başakşehir'i penaltılar sonucunda 4-1 yenerek mutlu sona ulaştı.