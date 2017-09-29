Akhisarspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında karşı karşıya gelecek. 11 puanla 4. sırada yerini koruyan Fenerbahçe, Akhisarspor karşısından 3 puan kazanarak galibiyet serisi yaratmak istiyor. Peki, Akhisarspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ligin son iki haftasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Akhisarspor deplasmanında bu seriyi devam ettirmek isteyecek. Akhisarspor-Fenerbahçe maçı 29 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı karşılaşma BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Serkan Çınar olacak.
FENERBAHÇE İLE AKHİSARSPOR 11. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 10 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 3 maçı kazanan sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 12 golle yanıt verdi.
Akhisarspor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.
Manisa'da 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yapılan maçı Akhisarspor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.
Kadıköy'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı.
Geçen sezon ise Fenerbahçe, iki maçta da rakibine 3-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.
- Akhisarspor
- fenerbahçe
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