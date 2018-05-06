Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. 2. sırada bulunan Başakşehir'in evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı 32. haftada Galatasaray zorlu Akhisarspor deplasmanında 3 puan arıyor...

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AKHİSARSPOR - GALATASARAY

STAT: Spor Toto Akhisar

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Ali Palabıyık

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

“Rakibimiz berabere kaldı. Çok önemli bir şansa sahibiz. Bu maçı kazanırsak kalan 2 haftada 1 beraberlik hakkımız olacak. Size güvenim tam... Şampiyonluğu ne kadar istediğinizi gösterin” FATİH TERİM

SELEZNYOV'A ÖZEL ÖNLEM



Devre arasında Kardemir Karabük’ten Akhisar’a transfer olan Yevhen Seleznyov, Galatasaray karşılaşmalarını çok seviyor...



Sarı-Kırmızılı takıma karşı şimdiye dek 4 maça çıkan Ukraynalı forvet, hiçbir maçı boş geçmedi. Karabük formasıyla geçen yıl ve bu sezonun başında Cimbom’un ağlarına birer gol gönderen 33 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde ise Aslan’ı saf dışı bıraktı. İlk maçta 2-1 yenilmelerine rağmen takımının tek golünü kaydeden Seleznyov, rövanşta ise 2 kez ağları sarsarak Galatasaray’ın elenmesine yol açtı. Seleznyov’a bu kez şans tanımak istemeyen Terim ise cezası biten Serdar Aziz ve Denayer’i bu konuda uyardı.

MAICON İLE MARIANO YERİNE, SERDAR AZİZ İLE LINNES

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyunu terkeden Mariano, bugünkü karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak. Brezilyalı oyuncunun yerine ise sağ bekte Martin Linnes forma giyecek. Bir diğer değişiklik ise stoperde yaşanacak. Sarı kart cezasını tamamlayan Serdar Aziz, kupada Akhisar’a karşı büyük hatalar yapan Maicon’dan formasını geri alacak.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.



DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.



KUPADA FİNALE YÜKSELEN AKHİSAR OLDU

Şampiyonluk yolundaki kritik virajda bugün deplasmanda Akhisar’la karşılaşacak Galatasaray, rakibini devirip hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak almak hem de kupada elendiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Kupası yarı finalinde Akigo’ya elenmişti.

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