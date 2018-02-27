Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor, evinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı konuk ediyor. Oynanacak karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merakla araştırılıyor. Peki Akhisarspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray kupa maçı hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - GALATASARAY KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçta Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen de yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma, canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek.

İki takım, oynanacak rövanş maçı öncesinde sahadan avantajlı skorla ayrılmak için mücadele edecek.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta 7 kere Galatasaray kazanırken 3 maç da berabere bitti. Akhisarspor, son 10 maçta hiç kazanamadı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 14 gol atarken 5 gol yedi.

Akhisarspor'da kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Ioan Hora bulunuyor.

Galatasaray'da kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Sinan Gümüş yer alıyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı ekipte Jason Denayer ve Eren Derdiyok'un tedavilerine devam edilirken, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasında gözüne darbe alan Ryan Donk'un durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.

SİNAN GÜMÜŞ KUPADA ATIYOR

Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Sinan Gümüş'ün yanı sıra lig golcüsü Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin 3'er kez ağları havalandırdı.