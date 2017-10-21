Akhisarspor Gençlerbirliği maç sonucu

Okan Buruk yönetiminde lige harika başlangıç yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 2 hafta sonra puan kaybetti! Tam 6 golün olduğu heyecan fırtınası maçta Gençlerbirliği'nde Aleksandar Scekic kırmızı kart gördü.

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Geçen hafta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve puanını 7'ye yükselten Gençlerbirliği, mücadelenin başlarında 2-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlıların golleri 18. dakikada Serdar Özkan ve 23. Dakikada Uğur Çiftçi'den geldi. Akhisarspor, 39. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitlese de Vedat Muriç'in 45. dakikadaki golüne engel olamadı ve devre arasında soyunma odasına 3-1 mağlup girdi.

Mücadelenini 2. yarısının ilk 15 dakikasında gol olmazken 59. dakikada Aleksandar Scekic, 2. sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Brezilyalı Paulo Henrique, farkı 1'e indiren golü attı. Akhisarspor, 2. golünden 5 dakika sonra Abdoul Sissoko ile skoru 3-3'e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu.

Akhisarspor, bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Gençlerbirliği de 8 puanda kaldı.



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 3

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık (Dk. 55 Muğdat Çelik), Serginho (Dk. 72 Emnes), Sissoko, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Barbosa), Larsson, Paulo Henrique

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki Yavru (Dk. 80 Issah), N'Diaye, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili (Dk. 79 Alper Uludağ), Palitsevich, Ahmet İlhan Özek, Serdar Özkan (Dk. 62 Guidileye), Muric

GOLLER: Dk. 18 Serdar Özkan, Dk. 23 Uğur Çiftçi, Dk. 45+2 Muric (Gençlerbirliği), Dk. 39 Soner Aydoğdu (Penaltıdan), Dk. 60 Paulo Henrique (Penaltıdan), Dk. 65 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 59 Scekic (Gençlerbirliği)

SARI KART: Dk. 50 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Karşılaşma öncesinde hafta içi hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan için saygı duruşunda bulunuldu.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Serdar Özkan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Ceza alanında Ahmet İlhan Özek'in pasında Uğur Çiftçi şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

38. dakikada ceza alanında Soner Aydoğdu, Scekic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

45+2. dakikada ceza alanı sol köşesinden Serdar Özkan'ın ortasında arka bölümde Muric, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-3

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

59. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan ev sahibi ekipte Barbosa'nın ortasında ceza alanında Mustafa Yumlu, topu kapmak için Scekic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonda penaltı noktasını işaret eden hakem Suat Arslanboğa, Scekic'i de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Paulo Henrique, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3

65. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skora denge getirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Barbosa ceza alanına ortasını yaptı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Sissoko, altıpasın sağından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3

Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.

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