Akhisarspor'un yükselişi Konyaspor karşısında da sürdü...
Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor ile Konyaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 15. dakikada Ömer Bayram'ın asistinde Seleznov'un golüyle maçta durumu 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu. İlk yarıda Akhisarspor'dan Sissoko, Konyaspor'dan ise Samuel Eto'o sarı kart gören isimler oldular.
İkinci yarıda da Konyaspor etkisiz bir oyun sergiledi ve maçın 2. golü de ev sahibi ekipten geldi. Dakikalar 68'i gösterirken Seleznov kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı ve farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 88. dakikada Serginho'dan geldi ve Akhisarspor, rakibini 3-0'la evine yolladı. İkinci yarıda Akhisarspor'dan Ömer Bayram ve maçın yıldızı Seleznov mücadeleyi sarı kart görerek tamamladı.
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ
Bu galibiyetle birlikte Akhisarspor son 3 haftadaki 3. galibiyetini aldı. Maç fazlasıyla 9. sıraya yükselen Akhisarspor puanını 30'a çıkardı. Haftayı mağlubiyetle kapatan Konyaspor ise 15. sırada ve 21 puanda haftaya kötü bir başlangıç yapmış oldu.
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 3 - ATİKER KONYASPOR: 0
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Muğdat Çelik (Dk. 79 Serginho), Sissoko, Eray Ataseven, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Bilal Kısa), Larsson, Seleznov (Dk. 85 Henrique)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 61 Volkan Şen), Ali Çamdalı, Hadziahmetovic (Dk. 46 Fofana), Eto'o (Dk. 80 Orkan Çınar), Bourabia, Jahovic
GOLLER: Dk. 15 ve 67 Seleznov, Dk. 88 Serginho (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Dk. 4 Sissoko, Dk. 74 Ömer Bayram, Dk. 81 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 12 Eto'o, Dk. 45 Skubic (Atiker Konyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
7. dakikada Milosevic'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Milan Lukac'da kaldı.
15. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, Seleznov kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
27. dakikada sağ kanattan Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
67. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Muğdat Çelik'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Seleznov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
70. dakikada, Atiker Konyaspor savunmasının hatasında topu alan Muğdat Çelik'in pasında, ceza sahasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Seleznov'un şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.
77. dakikada, ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Muğdat Çelik'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanın dışına çıktı.
88. dakikada, Teleset Mobilya Akhisarspor 3'üncü golü buldu. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Henrique, meşin yuvarlağı Serginho'ya aktardı. Bu futbolcu topu filelere göndererek takımını maçta 3-0 öne geçirdi.
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