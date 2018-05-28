Akhisarspor, Salih Uçan’ın peşinde

Gelecek sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Akhisarspor, transferde taarruza kalktı. İç transferde Serginho ve Barbosa’yı görüşme odasına alan yeşil-siyahlılar, Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Salih Uçan’ı listeye aldı. Yönetim, geçtiğimiz sezonu İsviçre’nin Sion takımında kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcuya teklif sundu.

2 GOLLE KAPATTI

HT Egeli'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Salih, sarı-lacivertlilerde 2 sezon top koşturduktan sonra İtalyan devi Roma’ya imza attı. Salih, Serie A’da 2 senede 7 maça çıkıp tekrar F.Bahçe’ye döndü. 2016-2017 sezonunu Kanarya’da geçiren Salih Uçan, geride kalan sezonda da Sion’da oynadı ve 19 lig, 1 de kupa maçında forma giydi.