Tam kadro çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı oyuncular düz koşu yaparak idmanı tamamlarken forma şansı bulamayan oyuncular ise çift kale hazırlık maçı yaptı. Okan Buruk yönetiminde yeşil-siyahlılar yarın akşam yapacağı idman ile Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.



İdman öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtlayan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Dün oynadığımız Alanyaspor maçı bir an önce hafızalarımızdan silinmesi gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun olarak çok kötü bir oyun var, özellikle golü yedikten sonra 1-0’dan sonraki oyunumuz maçın sonuna kadar istemediğimiz bir oyundu. Rakibe çok fazla pozisyon verdik, çok rahat bıraktık, çok fazla hata yaptık. Sıcak da bizleri çok fazla olumsuz yön de etkiledi, alışık olmadığımız bir hava bu anlamda oyuncularımızı etkiledi. Tabiki sahada her iki takımında oyuncuları aynı hava koşullarında ve sahada oynadı ama maçtan sonra da dediğim gibi Alanyaspor daha çok isteyen, daha çok konsantre oldu bize göre. Alanyaspor kendi sahasında oynama avantajını iyi değerlendirdi, biz de çok fazla hata yaptık ve istediğimiz gibi gitmedi işler. Üzücü bir mağlubiyet aldık ama bunu unutmamız gerekiyor. Bugün ara vermeden tekrar çalışmalara başladık. İdman öncesi oyuncularımla yaptığım toplantıda, tekrar bizim yeniden bir başlangıca ihtiyacımız var, inşallah Cuma günü buradaki Beşiktaş maçı ile olur. Kendi sahamızda oynayacağımız bir maç Beşiktaş’ın yükselen formu var son haftalarda baktığınızda son iki iç saha maçını kazanarak geliyor buraya. Rakibimizin ne kadar iyi geniş bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Biz de kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi takım olarak oynadığımızda özellikle büyük maçlarda büyük takımlara karşı hem olumlu bir performansımız oldu. Olumlu performansı sürdürmek istiyoruz. Ama zor bir maç bizi bekliyor” dedi.



Ligin kalan son 6 maçından en az iki maç kazanarak ligde rahat bir şekilde bitirmek istediklerine vurgu yapan Okan Buruk, bu hedefe de rahat ulaşacaklarının altını çizdi.

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