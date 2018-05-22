Ege temsilcisinde 31 maçta 2 bin 703 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, 29 müsabakada 2 bin 610 dakika mücadele eden kaleci Milan Lukac ile 31 müsabakada 2 bin 604 dakika süre alan defans oyuncusu Mustafa Yumlu, en fazla sahada kalan isimler olarak ön plana çıktı.
Denizlispor'a kiralanan Alperen Babacan, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Hasan Ali Adıgüzel ve ara transfer döneminde Kayserispor'dan kiralanan Bia Mujangi en az süre alan futbolcular oldu.
SARI VE KIRMIZI KARTLAR
Toplam 70 sarı ve 8 kırmızı kart gören Teleset Mobilya Akhisarspor'da 22 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.
Abdoulwahid Sissoko ile Ömer Bayram'ın 8'er sarı kart gördüğü yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu 7, Caner Osmanpaşa ile Soner Aydoğdu 6, Miguel Lopes ve Muğdat Çelik 5, Olcan Adın ile Serginho 4, Milan Lukac 3, Aykut Çeviker ve Yevgen Seleznov 2, Bilal Kısa, Dany, Eray Ataseven, Fatih Öztürk, Ioan Hora, Kadir Keleş, Daniel Larsson, Onur Ayık, Orhan Taşdelen ve Paulo Henrique ise birer kez sarı kartla cezalandırılan oyuncular oldu.
Miguel Lopes'in 2 kez kırmızı kart gördüğü Ege temsilcisinde Dany, Milan Lukac, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Paulo Henrique ve Serginho ise birer defa kırmızı kartla cezalandırıldı.
GOLLER
Toplam 44 gol atan yeşil-siyahlı ekipte en golcü isim 7 gole ulaşan Soner Aydoğdu oldu. Atılan gollerin 25'i ayakla, 10'u kafayla, 6'sı penaltı vuruşundan gelirken, yeşil-siyahlı ekip adına Galatasaray'dan Serdar Aziz ve Maicon, Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı.
Bu sezon 53 gol yiyen Ege temsilcisi bu gollerden 40'ını ayakla, 10'unu kafayla ve 3'ünü penaltı atışından kalesinde gördü.
Karşılaşmaların ilk 45 dakikalık bölümünde 18 gol bulan Ege temsilcisi, ikinci devrelerde 26 gol üretti. Müsabakaların ikinci yarılarında 32 gol yiyen Teleset Mobilya Akhisarspor ilk devrelerde ise 21 gole engel olmadı.
Yeşil-siyahlı ekibin attığı ve gollerin dağılımı şöyle:
|Süre
|Atılan
|Yenilen
|1-15
|6
|6
|16-30
|3
|10
|31-45
|9
|5
|46-60
|9
|11
|61-75
|8
|8
|76-90
|9
|13
|TOPLAM
|44
|53
2017-2018 SEZONU RAPORU
Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2017-2018 sezonu raporu şöyle:
|Oyuncu
|Maç
|İlk 11
|Süre
|Gol
|Sarı
|Kırmızı
|Alperen Babacan
|1
|0
|45
|0
|0
|0
|Aykut Çeviker
|14
|8
|694
|0
|2
|0
|Bia Mujangi
|4
|0
|69
|0
|0
|0
|Bilal Kısa
|11
|3
|437
|0
|1
|0
|Caner Osmanpaşa
|31
|30
|2703
|0
|6
|0
|Dany
|9
|6
|572
|0
|1
|1
|Eray Ataseven
|15
|9
|752
|1
|1
|0
|Fatih Öztürk
|5
|5
|450
|0
|1
|0
|Hasan Ali Adıgüzel
|2
|1
|65
|1
|0
|0
|Helder Barbosa
|18
|10
|984
|0
|0
|0
|Ioan Hora
|13
|2
|347
|0
|1
|0
|Kadir Keleş
|13
|9
|812
|1
|1
|0
|Larsson
|27
|23
|1820
|2
|1
|0
|Marvin Emnes
|7
|3
|295
|0
|0
|0
|Miguel Lopes
|28
|28
|2467
|0
|5
|2
|Milan Lukac
|29
|29
|2610
|0
|3
|1
|Muğdat Çelik
|25
|12
|1340
|4
|5
|0
|Mustafa Yumlu
|31
|30
|2604
|3
|7
|1
|Olcan Adın
|24
|18
|1584
|2
|4
|0
|Onur Ayık
|17
|12
|937
|1
|1
|0
|Orhan Taşdelen
|3
|3
|270
|0
|1
|0
|Ömer Bayram
|29
|28
|2529
|1
|8
|1
|Paulo Henrique
|23
|13
|1181
|6
|1
|1
|Serginho
|22
|19
|1619
|5
|4
|1
|Sissoko
|29
|29
|2472
|1
|8
|0
|Soner Aydoğdu
|29
|28
|2447
|7
|6
|0
|Yevgen Seleznov
|17
|16
|1394
|6
|2
|0
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