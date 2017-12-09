Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk'un tribüne gönderilmesinden sonra takımın başına geçen yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, maçın ardından hakem heyetine tepki gösterdi.

Saraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

''Takım ilk yarı taktik disiplini ve anlayışı iyi gösterdi fakat şimdi tekrar seyrettik işte, insan bazen oyun akışında pozisyonları değerlendiremiyor ama görüldüğü kadarıyla kırmızı kart verilecek ciddi bir durum yok. Galatasaray'ın ikinci yarıya yüksek tempolu başlayacağını biliyorduk ama bir değişiklik yapma durumumuz oldu. Bizi en çok üzen şey, maçı kaybetmek değil, maça bizim kadar iyi hazırlanmayan hakem heyeti karşımızdaydı. Okan hocamızı atmak kolay, çık dışarı dersiniz atarsınız ama neden attığınızı da bilmeniz lazım. Herkes heyecanlı, heyecanlanmadan futbol yönetilmiyor ama hakemler bizden de heyecanlılar. Okan hocamızı bir sebep olmadan tribüne yollamaları anlamsız geldi bize. Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım ama hakemlere ihtiyaçları olmadan kazanabilecekleri çok maçları vardı.''

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