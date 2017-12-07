Edirne istikametinde bir dürücü, dakikalar önce bir köpeğe çarptığının farkında olmadan yolda seyretmeye devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; Sürücü, köpeğin ön tampona sıkıştığından habersiz, ilerleyişini sürdürüyor. Aynı istikamette otomobiliyle seyreden İ. Ş. o sürücüyü korna çalarak uyarıyor ve araç duruyor.

Ş., araç durduktan sonra köpeğe yardım etmek için video kaydını sonlandırıyor. Köpek sıkıştığı yerden çıkartılıyor.

Üç yerinde kırık ve iç kanaması olan köpek önce yakındaki bir veterinere ardından da Kısırkaya Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yaralı köpek burada tedavi altında tutuluyor.

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