Sarıyer'de, geri manevra yapmaya çalışan sürücüye yardım etmeye çalışan işçi, otomobilin altında kaldı. İşçiye çarptıktan sonra panikleyen sürücü, fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, Yahya Macit adlı işçiyi altına alarak 10 metre sürükledi. Macit, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz işçinin, "Çocuklarıma söyleyin, haklarını helal etsin" dediği öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
DHA'nın haberine göre kaza dün saat 09.00 sıralarında Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'de çalışan 52 yaşındaki Yahya Macit, ünlü bir restoranın önündeki patlayan su borusunu tamir çalışmaları için hazırlık yaptığı sırada, ismi henüz belirlenemeyen bir sürücü kendisinden yardım istedi. Restoranın otoparkına girmeye çalışan sürücüye geri manevra yapmasını söyleyen Macit, bu sırada otomobilin arkasına geçti.
OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
Sürücü, geri manevra yaparken, otomobilin arkasında olduğunu fark etmediği Yahya Macit'e çarptı. Macit, yere düşerken, sürücü panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, altına aldığı işçiyi 10 metre sürükledikten sonra, bir evin bahçe kapısına çarparak durabildi.
Kazanın ardından ağır şekilde yaralanan evli ve 4 çocuk babası Yahya Macit'in yardımına ilk olarak, restoran çalışanları koştu. Bazı çalışanlar, kazazedeye yardım etmeye çalışırken, bazıları da şok geçiren sürücüyü teskin etmeye çabaladı. Yahya Macit, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Macit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde işçinin sürücüye yardım etmeye çalışması ve daha sonra otomobilin altında kalarak sürüklenmesi görülüyor.
"ÇOCUKLARIMA SÖYLEYİN HAKLARINI HELAL ETSİNLER"
Olaya tanık olan Metehan Ofluoğlu "Bir müşterimiz sabah restorana kahvaltı yapmaya gelmişti. Az ileride İSKİ çalışması vardı. Normalde ana girişimiz kapalı olduğu için müşteriyi geri çekip diğer ters yönden sokacaktık. Orada çalışan İSKİ elemanı müşteriye yardımcı olmak için 'siz geri geri gelin ben size yardımcı olacağım' demişti. O arada çalışan kişi de arkasını dönerek aracın arkasına geçti. Sürücü kadına gelin diyordu. O sırda sürücü önce yavaş geliyordu. Sonra arabanın içinde bağrışma-çağrışma oldu. Araç birden hızlandı. İşçiyi altına alarak sürükledi. Biz işçiyi aracın altından çıkardık. Biz yardımcı olduk. Yaralı işçi 'çocuklarıma söyleyin haklarını helal etsinler' dedi. Bayramın ilk günü kötü bir gün geçirdik " diye konuştu.
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