Bayrampaşa'da 11 Nisan 2018 tarihinde polise başvuran kamyonet sürücüsü Barış A., Kartaltepe mahallesi, Avrasya yolu caddesi üzerinde yol kenarında durduğu sırada bir şahsın yanına yaklaştığını, kendisini ayağından vurarak 3 bin lirasını gasp ettiğini söyledi.
Polise ifade veren Barış A. "Yol kenarında duruyordum. Cebimdeki paraları sayıyordum. Bir kişi aracın kapısını açtı. Paraları benden istedi. Vermek istemeyince beni ayağımdan vurarak 3 bin liramı alarak kaçtı" dedi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucu bir kişinin araca yaklaştığı, kapıyı açtığı ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.
ÇELİŞKİLİ İFADELERİ POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Ancak polis, Barış A.'nın çelişkili ifadeler verdiğini fark etti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Okan Cem G. adlı şüpheliyi 19 Nisan 2018 tarihinde gözaltına aldı.
Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin ifadesi ise gasp olayının yalan olduğunu iki arkadaşın olayı birlikte planlandığını ortaya çıkardı.
ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YAPMIŞ
Kamyonet şofrörü Barış A.'nın bir arkadaşına olan borcunu ödememek için böyle bir sahte gasp planladığı ve sanki parası çalınmış gibi yaptığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsüne polis tarafından Suç uydurmak suçundan işlem yapılırken, arkadaşı Okan Cem G., adam yaralamak suçundan adliyeye sevk edildi.
Okan Cem G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.