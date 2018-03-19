Olay, Alemler Mahallesi girişi Mezarlık Üstü mevkiinde öğle saatlerinde meydana yaşandı. Bulunduğu yerden şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ev, başka bir eve çarparak durdu.

EVDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

İHA'nın haberine göre; evde yaşayan iki kişinin olay sırasında iş sebebiyle başka bir ilçede oldukları öğrenildi. Yaşanan olayda evin içerisinde eşyalar zarar görürken herhangi can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

YAKLAŞIK 2 TOK AĞIRLIĞINDA

30 metrekarelik bir alana sahip evin ağırlığının yaklaşık 1,5-2 tona yakın olduğu tahmin ediliyor. Deniz seviyesinden bin 600 metrelik bir yüksekliğe sahip bir alana konulan 12 bin TL değerindeki konteynır ev, bir yıl önce aileye teslim edilmişti.

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