Akıllı insanların yaptığı 20 şey!

Bir kişi eğer zeki ve başarılı ise, o kişinin başarı ve refah için sorumlu olduğu bazı şeyler vardır. Doğrusunu söylemek gerekirse, akıllı kimselerin yapması ve kaçınması gereken bazı durumlar bulunuyor.
Olumsuz olan bazı şeyleri hayatınızdan çıkardığınızda gerisi kendiliğinden gelecektir. Peki, akıllı insanlar neler yapıyor? İşte bu sorunun yanıtı...
Para kazanmak için olasılıkları değerlendirirler,
İnsanlara hemen, ciddi ölçüde güvenmezler,
Sorumsuzca hareketlerde bulunmazlar,
Mağlup olmuş hissetmezler çünkü fikirlerini tekrar gözden geçirirler,
Hatalarına saplanıp kalmazlar,
Geçmişteki başarısızlıklarının onları geriye çekmesine izin vermezler,
Problemlerini çözmek için 'iyi şans'a güvenmezler,
İşlerindeki önemli açıları görmezden gelmezler,
Hatalarından ders çıkarma konusunda hayatta tereddüt etmezler,
Diğer insanlar, onlarla aynı fikirde olmasa dahi fikirlerinden vazgeçmezler,
Deneyimlerini genişletmek için fırsatları kaçırmazlar,
Gelecekte kendilerini zayıf gösterecek güçlü açıklamalar yapmazlar,
İyi bir nedenleri varsa asla geri çekilmezler,
Değersiz şeyler için enerjilerini harcamazlar,
Yeteneklerinden bahsederken abartmazlar,
Lüzumsuz düşmanlar edinmezler,
Bir yola girmek için gururlarından izin almazlar,
Bütün yumurtaları bir sepete koymazlar yani her zaman yedek planları vardır,
Kendilerine 'her şey çok kolay olacak' yalanını söylemezler.
Kaynak: Lifehack
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