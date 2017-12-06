Akıllı makarna Japonya'ya gidiyor

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"Japonya bunların başında geliyor. Bu ülkedeki tüketiciler bizim için çok önemli. Ticaretimizin gelişme içerisinde olduğu bir ülke. Japonların taleplerini değerlendiriyoruz. Onların damak tadına göre makarna üretiyoruz. Japonya özellikle yeni geliştirdiğimiz bu ürünlerde ciddi bir yol arkadaşı bizim için. Çok değerli bir pazar ve toplam ihracatımızın yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu ülkeye yaklaşık 3 bin ton ihracatımız var."