Turkcell ve bilgi ve iletişim teknolojisi sağlayıcısı Ericsson’un birlikte gerçekleştirdiği “Akıllı Otopark Projesi”, Londra’daki “IoT World Europe Ödülleri”nde Nesnelerin İnterneti (IoT) Çözüm Sağlayıcı kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Turkcell’in Küçükyalı’daki genel müdürlük binasında hayata geçirilen “Akıllı Otopark Projesi”, Dar Bant-Nesnelerin İnterneti alanında devreye alınan dünyadaki ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. Akıllı Otopark, iOS ve Android üzerinden park yeri durumu kontrolü, rezervasyonu, konum kaydı ve mobil ödeme gibi işlemleri yapabiliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, çözümü Türk mühendislerin geliştirdiğine değinirken, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler ortak projelerin küresel pazarlara açılma fırsatını da sunduğunu belirtti.