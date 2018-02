Akıllı telefon artık çocuk oyuncağı

Akıllı cep telefonları günlük hayatımızın hemen her alanına girdi. Deloitte’un raporuna göre her 15 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendimizi alamıyoruz. Ancak bu sadece yetişkinlere özel bir durum değil.

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre; akıllı telefon kullanım yaşı giderek düşüyor. Bu durum annebabaların yanı sıra teknoloji devlerinin yöneticilerini de endişelendiriyor.

YATIRIMCILAR RAPOR İSTİYOR

Microsoft’un kurucularından Bill Gates, çocuklarına 14 yaşına gelene kadar cep telefonunu yasakladığını birkaç röportajında dile getirmişti. Apple’ın CEO’su Tim Cook da yeğenine cep telefonu ve sosyal medya kullanımında sınır koyduğunu açıkladı. Öte yandan Apple’ın iki büyük yatırımcı grubu geçtiğimiz ay şirketi telefon bağımlılığının zihinsel sağlık problemlerine etkisini belirlemek için çalışma yapmaya davet etti.

Cep telefonu kullanımının çocuklarda dikkat bozukluğundan depresyona kadar birçok soruna yol açtığını gösteren araştırmalar var. ABD’deki bazı araştırmalarsa cep telefonu bağımlılığının özellikle ergenleri diğer bağımlılıklardan koruduğuna işaret ediyor. Fransa okullarda cep telefonu kullanımına yasak getirmeye hazırlanırken çocukları mobil cihaz kullanımına teşvik eden ülkeler de var. Kısaca kafalar karışık.

İLK TELEFON İÇİN İDEAL YAŞ NE?

Bir çocuğa ilk telefonunu almak için ideal yaş ne? Bu sorunun yanıtını kimse bilmiyor. ESET’in 2016’da yayınlanan araştırmasına göre ise çocukların kendi cep telefonlarına sahip olma yaşı ABD, İngiltere ve Almanya’da 8, Rusya’da ise 7’ye indi. Türkiye’de mevcut istatistiklerden yola çıkılarak çocuklarda ortalama cep telefonu kullanımının 9 yaşında başladığı tahmin ediliyor.

DÜNYADA 4.92 MILYAR MOBIL CIHAZ KULLANICISI VAR

We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan “Digital in 2017 Global Overview” raporuna göre dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanıyor. 238 ülkeden toplanan verilerin yer aldığı araştırmaya göre dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibi. Dünya genelinde web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonundan geliyor.

SOSYAL MEDYAYA ÜYE OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI 13

Cep telefonları en çok sosyal medya ağlarına girmek için kullanılıyor. Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter’a üye olmak için yaş sınırı 13, WhatsApp için 16, Youtube içinse 18. Youtube’a 13 yaş ve üzerindekiler ailelerinin izniyle üye olabiliyor. Sosyal medya devleri üyelikte beyanı esas kabul ediyor, bu da çocukların yaşlarını büyük yazarak üye olmalarına olanak tanıyor. Şikâyet geldiğinde 13 yaşından küçüklerin hesapları askıya alınıyor.

Facebook 6-12 yaş grubu için aralık ayınrda Messenger Kids adlı mesajlaşma servisi başlattı. iOS’tan sonra Android için de yayınlanan uyguluma yalnızca ebeveynlerin kendi Facebook hesaplarına eklenebilen bir mesajlaşma servisi olarak çalışıyor. Facebook bu uygulama ile ailelerin çocuklarının kimlerle konuştuğunu bilmesini sağladığı iddiasında.

eMarketer tarafından yapılan araştırmaya göre ABD’de 0-11 yaş arasındaki cep telefonu kullanıcı sayısı 2013 yılında 9.3 milyon iken 2017’de 11.3 milyona çıktı. Sayının 2019 yılında 11.6 milyonu aşması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE CEP TELEFONU KULLANIMINA BAŞLAMA YAŞI 9

ABD’de çocuklar ortalama 10 yaşında cep telefonu sahibi oluyor. Avrupa ve Türkiye’de de tablo aynı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2013’te ilk kez 6-15 yaş arasındakilere bilişim teknolojileri kullanımı ve medya araştırmasını yayınladı.

Ancak tekrarlanmayan bu araştırmaya göre Türkiye’de cep telefonu kullanımına başlama yaşı ortalama 10. Aradan geçen 5 yılda bunun 9 yaşa düştüğü tahmin ediliyor. Bilgisayar kullanımına ortalama 8 yaşında başlanıyor. İnternet kullanımına başlama yaşı 9. 6-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 24.3’ü cep telefonu kullanıyor.

MOBİL KULLANICI SAYISI 77.9 MİLYON

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2017 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre Türkiye’deki mobil kullanıcı sayısı 77.9 milyon. Penetrasyon oranı ise yüzde 97.6. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfus çıkarıldığında mobil penetrasyon oranı yüzde 109.9’u buluyor.

GSM HATTI İÇİN VELİNİN İZNİ GEREK

Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone üzerinden bir GSM hattı almak için 15 yaşından büyük olmak gerekiyor. Bu yaş aralığındakiler velisi ile bayiye giderek muvafakatname ile GSM hattı alabiliyor. Hattın yasal sahibi veli olsa da çocuk da kullanıcı olarak sistemde tanımlanıp hat üzerinden işlem yapma yetkisine sahip olabiliyor. Yasal olarak hat sahibi olmak için 18 yaşını doldurmak gerekiyor.

15 DAKİKADA BİR KONTROL EDİYORUZ

* Türkiye’deki kullanıcılar 15 dakikada bir cep telefonu ekranına bakıyor.

* Her iki kullanıcıdan biri sosyal medyada günlük fotoğraf paylaşıyor.

*Akıllı telefon bağımlısı olarak nitelendirilebilecek kesim, Türkiye’de mobil kullanıcıların yüzde22’si.

*Genç telefon bağımlıları uygulamalara ayda 7.5 TL harcıyor.



AİLELER NE YAPMALI?

Ekranların yaşamın parçası haline geldiğini belirten uzmanların bu konuda iki ana önerisi var: İlki çocukların neyle meşgul olduklarını takip etmek, ikincisi de sınır koymak.