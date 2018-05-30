Ünlü araştırma şirketi Gartner’a göre, akıllı telefon pazarı 2018 yılının ilk çeyreğinde yükselişe geçti ve önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla satışlar yüzde 1,3 artış gösterdi.

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Satışların artmasında Galaxy S9 ve iPhone X gibi amiral gemilerinden daha fazla rol oynayanlar ise uygun fiyatlı modeller oldu.

Gartner analistleri, akıllı telefon satışlarının artmasının ardında 150 dolar ve altına satılan, Huawei ve Xiaomi gibi iddialı üreticilerin uygun fiyatlı cihazlarının olduğuna işaret etti. En rekabetçi fiyatlara sahip üreticilerden Xiaomi’nin satışlarının ise ikiye katlandığı belirtildi.

Apple yeniden akıllı telefon satışlarını artırırken, önceki yıllardan daha fazla kullanıcı yeni iPhone modellerinden birisini almak yerine kendi cihazlarıyla idare etmeye devam etti.

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