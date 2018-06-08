'Akıllı telefon zombilerine' ayrı yaya şeridi

Çin'in kuzeyindeki Şian şehrinde, akıllı cep telefonlarına bakarak yavaş yürüyen yayalar için ayrı bir şerit oluşturuldu.

Şaanşi adlı internet sitesinin haberine göre Şian şehrindeki Yanta anayolunun üzerinde artık, akıllı telefonlarına bakıp çevresinde olup bitenleri tamamen göz ardı eden ve İngilizcede 'phubber' olarak bilinen yayalar için özel bir şerit var.

Kırmızı, yeşil ve mavi renklere boyanan şerit 80 cm genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda. Şeritin üzerindeki akıllı telefon sembolü, bu yolu diğerlerinden ayırıyor.

Şaanşi internet sitesinin haberine göre, birçok mağazanın bulunduğu bu caddedeki alışveriş merkezi bir aydır akıllı telefonlarına bakan yayalar için şerit açılması çağrısı yapıyordu.

The Paper adlı internet sitesine konuşan bölge sakinlerinden Wei Şiaowei, ilk defa böyle bir uygulama gördüğünü ve çok memnun kaldığını söyledi.

Hu Şuya da "Gençlerin hayatları artık çok hızlı ve sürekli telefonlarına bakıyorlar. Bu şeritle, bizim gibi telefonlarıyla çok vakit geçirenlerin kafası rahat. Bir korunma yöntemi gibi" dedi.

Bir diğer bölge sakini de akıllı telefon kullanıcılarının 'çevrelerinde olan bitenleri görmediklerini', bir diğeri de akıllı telefon kullananların birbirlerine çarpma riski olduğunu söyledi.

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