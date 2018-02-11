Kovalçuk'un, teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini anlatırken, herkesin kullandığı akıllı telefonlar ile sesli bir mesajın işlemden geçmesi için, bir litre suyun kaynatılmasında kullanılan enerjiye ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi üzerine Putin, "Herkesin akıllı telefonu olduğunu söylediniz, fakat benim yok. Sizin de yok, görüyor musunuz? Ama herkesin akıllı telefonu olduğunu söylüyorsunuz" yanıtını verdi.

2010 yılında da Putin, cep telefonu olsaydı, sürekli çalacağını söylemişti. Geçen yıl ise öğrencilerle bir araya geldiğinde sosyal paylaşım sitelerine girecek vakti olmadığını, neredeyse hiç internet kullanmadığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2014'teki bir açıklamasında Putin'in cep telefonu kullanmayıp, farklı iletişim araçlarını tercih ettiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıllı telefon kullanmadığını söylemesi üzerine, İsviçre'de yayımlanan Tages-Anzeiger gazetesi, "Dünyanın en büyük ülkesinin başkanının kendi akıllı telefonu yok. Putin, daha önce de interneti ' CIA projesi' diyerek eleştirmişti. Putin, bu konuda Başbakan Medvedev'in tamamen zıttı" derken, Putin'in ayrıca ülkede internete yönelik kısıtlamalar getirdiği ve Rusya'daki internet kullanıcılarının fikirlerini açıkça dile getirmeye çekindikleri yazıldı.

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