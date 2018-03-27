Ankaralı işadamı Akın Gökyay, 2012 yılında 412’ye ulaşan koleksiyonla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdikten sonra da satranç takımı biriktirmeyi sürdürüyor. Gazete Habertürk'te yer alan Fatmanur Boylu imzalı habere göre; Ankara’nın ilk sanayici kadını eşi Birten Gökyay ile birlikte 1975’ten beri topladığı satranç takımlarını Ankara Kalesi’nde kurduğu müzede sergileyen Gökyay, yeni satranç takımlarının peşinde ülke ülke gezmeye devam ediyor. Gökyay çifti, 43 yıl boyunca sayısız ülke gezdi.

664 SATRANÇ TAKIMI

110 ülkeden 664 satranç takımı toplayan Akın Gökyay, satranç macerasının 1975 yılında Milano’da başladığını belirterek, “Vitrinde metal bir satranç takımı gördüm. Ancak mağaza kapalıydı. Pazartesi gününe kadar o satrancı almak için bekledim. Niyetim koleksiyon yapmak değildi ama satranç takımı tutkum burada başladı” diye konuştu.

Dünyada 14 satranç müzesi bulunduğunu ve en büyüğünün Ankara’daki olduğunu dile getiren Gökyay, “Biz artık seyahatleri satranç almak için düzenliyoruz. Satranç aramak için gittiğimiz Münih’te bir şey bulamayınca bir dostumuz Berlin’de birini önerdi. Eski satrançları evinde tutan şahsa ulaştığımızda çok şaşırdı. Hırvatistan’da bir tane satranç bulana kadar çok zorluklar çektik. Yunanistan’da balık pazarında bir ara sokakta bulmuştum. Brezilya, Hindistan, Amerika, Vietnam, Çin, Tayland... 110 ülkeden satrancımız var. En fazla Amerika’dan aldık” dedi.