İzmir'de bugün aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 96 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonun, 2006 yılında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı eski Orgeneral Akın Öztürk tarafından dosyası rafa kaldırıldığı iddia edilen "buluntu flash bellek" içeriğinin deşifre edilmesiyle başlatıldığı ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "kripto yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 83'e yükseldi.
Bu arada, operasyona ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.
FETÖ İMAMI, BELEDİYE OTOBÜSÜNDE FLASH BELLEĞİ DÜŞÜRMÜŞ
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 2006 yılında İzmir'de FETÖ'nün "hususi" olarak anılan TSK'daki mensuplarından sorumlu sözde imamlarından birinin belediye otobüsünde düşürdüğü "buluntu flash bellek", içeriğinin askere ait olmasının anlaşılması üzerine otobüs şoförü tarafından Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildi.
O dönemde Tümgeneral rütbesindeki Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen "buluntu flash bellek"teki içeriğin inceleme çalışmasını "Güneş çalışma grubu" adıyla oluşturduğu bir heyetle yürüttü.
"Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." raporunu imza altına alan heyetin, "konunun büyütülecek bir yanının olmadığı" gerekçesiyle dosyayı rafa kaldırdığı iddia edildi.
Darbe girişimi sonrası raflardan indirilerek tekrar açılan dosya, yeniden bir heyet tarafından incelenerek konu cumhuriyet savcılığına intikal ettirildi. Bu yıl İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturmada gerçek kimlikleri tespit edilen 5 mahrem imam ile 91 TSK personeli hakkında yakalama kararı verildi.
Yaklaşık 3 ay şüphelileri takibe alan ekipler, darbe girişimi sırasında şüphelilerin nerede olduklarını da mercek altına aldı. Şüpheli askerlerin HTS kayıtları incelemeye alınırken, listede ismi geçen çok sayıda TSK personelinin ankesörlü ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarca arandığı tespit edildi.
2 PİLOT DA GÖZALTINDA
Örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan FETÖ'nün sözde 5 mahrem imamının da aralarında olduğu gözaltı listesinde bir albay, bir binbaşı, 5 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 80 astsubayın bulunduğu, şüphelilerden 2'sinin pilot olduğu öğrenildi.
Çoğunluğu yer hizmetlerinde çalışan gözaltındaki personel, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki istihbarat, radar, bakım onarım, muhabere, ulaştırma gibi kritik noktalardaki görevleriyle de dikkati çekiyor.
Gözaltı listesindeki 96 kişiden 83'ünün yakalandığı operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 ismi tespit edilirken, bu kişilerden 2'sinin yurt dışına firar ettiği belirlendi.
Halen 8 askerin firari olarak arandığı operasyonda 15 Temmuz darbe girişimi öncesi geçici görevle Yunanistan'a giden Hava İstihbarat astsubay Erdal D'nin de bulunduğu ve bu kişinin darbe girişimi sonrası yurda dönmediği belirlendi.
ÇİĞLİ'DEN DEĞİŞİK İLLERE DAĞITILMIŞLAR
Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında 2000 yılı başından itibaren örgütlenen FETÖ mensubu askerlerin buradan değişik illere dağıtıldığı, kendilerini gizleyen bu kripto yapının yakın zamana kadar görevlerine devam ettiği, dosyanın yeniden açılması sonrası ise yaklaşık 2 ay önce açığa alındıkları ifade edildi.
BÜTÜN ASKERLER FİŞLENMİŞ
"Buluntu flash bellek" üzerinde yapılan araştırmalarda TSK içinde görevli örgüt mensubu askerlerle birlikte diğer askerlerin de ayrıntılı olarak fişlendiği belirlendi.
Binlerce askerin isminin yer aldığı dosyada tüm personelin ırk ve mezhepsel olarak sınıflandırıldığı, dünya görüşüne göre ise "ülkücü", "solcu", "ateist", "Atatürkçü", "Kemalist" gibi kavramlarla fişlendiği anlaşıldı.
ÖRGÜT ÜYELERİNİ DE SINIFLANDIRMIŞLAR
Elde edilen verilerde örgütün kendi mensuplarını da fişlediği "müspet", "iyi insan", "sohbetleri aksatmıyor", "namaz kılıyor", "içki ve sigara içmiyor", "himmetlerini aksatmıyor" gibi hal ve durumlarla sınıflandırıldığı tespit edildi.
FETÖ hiyerarşisinde "sergözcü" diye bir örgüt mensubuna takip ettirildikleri anlaşılan örgüt mensubu askerlerin "5/5'lik şakirt" tabiri ile puanlandırılarak bu kriteri terfilerde kullandıkları, görev yerleri belirledikleri, "emir subayı olur" gibi notlar düştükleri kaydedildi.
KATALOG EVLİLİK YAPTIĞINI İTİRAF ETMİŞ
Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, TSK mensuplarının darbe girişimi gecesi bulundukları noktalar ile öncesi ve sonrasında nerede olduklarının tespiti için de hassas bir çalışma yürütülüyor.
Askerlerin aldıkları görevleri ve bulundukları noktaları HTS kayıtlarından inceleyen ekipler, şüphelilerin birbirleriyle irtibatını da araştırıyor.
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