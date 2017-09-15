FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 27. celsesi başladı.

KONTROLDE LİSTEDE YER ALMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İHA'nın haberine göre; Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Katılımcıların duruşma salonuna alınması esnasında şüpheli tavırlar sergileyen bir kişi emniyet yetkililerinin dikkatinden kaçmadı. Kendini şehit ve gazi yakını olarak tanıttığı öğrenilen şahıs, polis ekiplerince kimlik kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerde şahsın isminin şehit ve gazi yakınlarının isimlerinin bulunduğu listede yer almadığı tespit edildi.

Şahıs, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.