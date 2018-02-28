Akit TV sunucusu Ahmet Keser istifa etti

Akit TV'de 'Gün Başlıyor' programını sunan Ahmet Keser'in, "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” sözleri sonrası soruşturma başlatılmıştı. Akit TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Keser'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Akit TV'nin 27.02.2018 tarihli 'Gün Başlıyor' programında sunucumuz Ahmet Keser'in 'Türk Askeri Sivil Öldürmez' doğru tespitinin akabindeki maksadını aşan sözler kurumumuz tarafından tasvip edilmemiştir.Ahmet Keser konuşmalarını bahane edilerek kurumunun linç edilmesine meydan vermemek için görevden ayrılmıştır." denildi.

AK PARTİ'Lİ ÜNAL: GÖZARDI EDİLECEK BİR KONU DEĞİL

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal NTV'de yaptığı açıklamada, "Akit TV sunucusunun sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı, gözardı edilecek bir konu değil. Provokasyondur, sabotajdır." dedi.

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