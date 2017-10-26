Akkuş fasülyesinde rekolte yüksek

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede üretilen şeker fasulyesinin yaklaşık 6 yıl önce coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsattı.

Akkuş'ta 19 mahallede üretimi yapılan fasulyenin hasadının tamamlandığını belirten Kaya, bu yıl 300 ton seviyesinde gerçekleşen rekoltenin üreticiyi sevindirdiğini söyledi.

Kaya, Akkuş şeker fasulyesine talebin geçen yıllardaki gibi yoğun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hasadın ardından üreticilerden kilogramını 20 liraya aldığımız Akkuş şeker fasulyesini 35 liradan satıyoruz. Ziraat Odası olarak tüm üreticilerden ürünlerini aldık, hiçbir üretici mağdur olmadı. Şu anda fasulyeye talep sürüyor. Türkiye'nin dört bir tarafından talep var. Ayrıca yurt dışından bazı firmalar bize ulaşarak fasulye istedi. Henüz yurt dışına satışımız yok ancak oda olarak fasulyenin kilosunu 35 liradan satıyoruz. Yurt içi fiyatlarımız bu şekilde."

Fındığa kıyasla üreticisine daha yüksek miktarda gelir sağlayan fasulyenin üretimini daha da yaygınlaştırmak istediklerini belirten Kaya, rekolteyi yıllık 2 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaya, rengi, kendine has tadı, aroması ve kokusuyla dikkati çeken Akkuş fasulyesinin, gelecek yıldan itibaren ihracatının da söz konusu olabileceğini, buna dönük girişimlerinin de devam ettiğini bildirdi.

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