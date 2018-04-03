Akkuyu nerede? sorusu bugün temelleri atılacak Akkuyu Nükleer Santrali ile gündeme geldi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelleri Beşteğe'de düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılacağı tören ile atılacak. Tören salonuna Akkuyu Santrali’nin inşa edileceği Mersin’in Gülnar İlçesi’ne canlı bağlantı yapılacak.

AKKUYU NEREDE?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santrali. İnşasının tamamlanması halinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak. Türkiye, nükleer santralla ilgili ilk somut adımı, 12 Mayıs 2010’da attı. Rusya ile “Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalandı. Anlaşma kapsamında, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararını, EPDK’dan 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) sınırlı çalışma iznini aldı.

Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. Bin 200 megavatlık ilk ünitenin 2023 yılında işletmeye alınması hedefleniyor. Akkuyu sahasının nükleer santral alanı olarak belirlenmesi ise daha eskiye dayanıyor. Akkuyu sahası, 1976 yılında lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013’te onaylandı.

Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. Bin 200 megavatlık ilk ünitenin 2023 yılında işletmeye alınması hedefleniyor. Akkuyu sahasının nükleer santral alanı olarak belirlenmesi ise daha eskiye dayanıyor. Akkuyu sahası, 1976 yılında lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013’te onaylandı.

20 milyar dolara mal olacak santralın maliyetinin tamamı Rusya Federasyonu’na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak. Santralın 60 yıl işletmede kalması planlanıyor.

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