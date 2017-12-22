Ekonomi Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, 76 milyar liralık teşvik belgesi kapsamında Akkuyu NGS'ye başta vergi muafiyeti olmak üzere çeşitli yatırım destekleri sağlanacak.
Projenin ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise 4 milyar 508 milyon 259 bin 804 dolar olacak.
Kasım ayı yatırım teşvik listesine göre, Akkuyu NGS projesi çerçevesinde ilk aşamada 2 bin 764 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.
Bu arada, kasım ayında verilen toplam 639 yatırım teşvik belgesinin 115'i enerji ve madencilik sektörleri için düzenlendi.
Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı, toplam 77 milyon 25 bin lira olarak hesaplandı. Enerji ve madencilik yatırımları için verilen toplam 115 teşvik belgesinin 106'sı tamamen yeni yatırımlar için düzenlendi.
Söz konusu sektörlerdeki yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje olan Akkuyu NGS'yi, 130 milyon 500 bin lira ile 3S Kale Enerji Üretim AŞ'nin Aydın'daki 25 megavatlık jeotermal enerji santrali yatırımı ve 118 milyon 140 bin lira ile Alibeyres Rüzgar Enerji Üretim AŞ'nin Balıkesir'deki 30 megavatlık rüzgar enerjisi santrali yatırımı izledi.
Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle enerji ve madencilik sektörlerinde toplam 3 bin 59 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
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