Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında kaydettiği yüzde 7,4'lük büyüme ile bir başarı hikayesi yazdığını belirtti.
Bazı kesimlerin bu başarıyı gölgelemek için çeşitli bahaneler ortaya atabileceğini ifade eden Tüfenkci, "Baktığınız zaman gerçekten de bütün zorluklara rağmen dünyada ikinci büyümeyi yakalamış bir ülke var. Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi var." diye konuştu.
Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"İhracat rakamlarına, orada yakaladığımız ivmeye bakıldığında her ay neredeyse yüzde 10'luk bir büyümeyi yakalayan Türkiye, bu anlamıyla büyümesinin gerçekten tesadüf olmadığını da ortaya koyuyor. İnşallah 2018 hedeflerini de ülke olarak tutturacağız. Biz işimize bakacağız, kim ne derse desin. Bunu sokaktaki vatandaşımız da esnafımız da hissediyor. Bugün esnafı gezdik, Türkiye'nin, 'büyüme bize yansımıyor' diyenleri ne kadar yanılttığını, yalanladığını gördük. Biz insanımıza, milletimize güveniyoruz. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece 2023 hedeflerini hep beraber yakalamış olacağız."
- "Akkuyu Türkiye'nin gücünü gösteriyor"
Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Türkiye, nükleer santral temelini attı ve dünyada sayılı ülkeler arasına girdi. İnşallah bu nükleer santral hizmete girdiğinde Türkiye, enerji ihtiyacının bir bölümünü nükleer santralden karşılayacak ama en önemlisi nükleer gücü kullanan ülkeler sınıfına girecek. Bu esasında Türkiye'nin gücünü gösteriyor. 20 milyar dolarlık bir yatırım. Bu yatırımı yabana atmamak lazım. 'Hani Türkiye büyüyorsa biz niye hissedemiyoruz.' diyenlere önemli bir cevap. Malatya çevre yolunu, bölünmüş yolları hep beraber gezdik, oradaki çalışmaları gördük. Sanayi yatırımlarına baktığımızda ise önümüzde organize sanayi bölgeleri var. Oradaki doluluk oranlarına, kapasite kullanım oranlarına baktığımızda gerçekten en güzel cevabı oraların verdiğini görüyoruz."
- Hatay'a yeni gümrük kapısı
Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na ilave olarak yeni bir sınır kapısı açılması noktasında Hatay Valiliğinin talebi olduğunu belirtti.
Bununla ilgili teknik anlamda yürütülen çalışmaların tamamlandığını anlatan Tüfenkci, "Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamamlı köyü yakınlarında açılması noktasında Hatay Valiliği ve diğer ilgililerle bir mutabakat sağlandı." dedi.
Bu konuya sadece kendi bakanlıklarının karar vermesinin yeterli olmadığını, Bakanlar Kurulundan karar çıkması gerektiğini bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:
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