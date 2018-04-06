AKM'de yıkım 1 ay içerisinde tamamen bitmiş olacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında eski binanın yıkım çalışmasının gelecek ay tamamlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla 6 Kasım 2017’de Haliç Kongre Merkezi’nde tanıtılan yeni AKM projesine yönelik çalışmalar sürüyor. Mimar Murat Tabanlıoğlu’nun hazırladığı projenin ilk aşaması olan ve 13 Şubat’ta başlayan yıkım çalışması hızla devam ediyor. AKM’nin Taksim Meydanı tarafında iş makineleri bir yandan yıkıma devam ederken, bir yandan da hafriyatı kaldırılıyor. Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yeni AKM projesine başlanmasının herkesi çok mutlu ettiğini söyledi.

ASBEST KONTROLLÜ YIKIM

Gazete Habertürk'ün haberine göre AKM binasının Taksim ve Beyoğlu için yeniden faaliyete geçmesinin çok arzu edilen bir durum olduğunu belirten Demircan, ‘’Sonuçta işlem başladı. Yıkım çalışması da itinayla yapılıyor. Çünkü asbest denen maddenin bu binada var olduğu düşünülerek, 180 nokta dikkate alınarak özel söküm ekipleriyle yıkım oluyor’’ dedi. 40 bin metrekareye yakın alanda yıkım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Demircan, ‘’Önümüzdeki 1 ay içerisinde burada yıkım tamamen bitmiş olacak. Yeni yapılacak yapı mevcut yapıya göre dışarıdan aynı gibi görünse de aşağıdaki otoparkları ve yeni alanları, arkada kalan boş alanların değerlendirilmesiyle bu yapıya göre çok daha kullanışlı, çok daha büyük, çok daha fonksiyonel bir kültür merkezi olarak hizmete girecek” diye konuştu.

‘AMİRAL GEMİSİ OLACAK’

Sadece Beyoğlu ve İstanbul’a değil Türkiye’ye örnek bir opera binasının yeni AKM’de olacağını kaydeden Başkan Demircan, “Çok mutluyuz ve bekliyoruz. Beyoğlu kültür ve sanatın merkezidir. Buranın amiral gemisi de Atatürk Kültür Merkezi olacak. Kısa zamanda netice alacağımızı biliyoruz. AKM binasının bitmesini dört gözle bekliyoruz. Yeni AKM içerik olarak genişleyecek” şeklinde konuştu.

1969’DA HİZMETE GİRMİŞTİ

İstanbul Taksim’de, 1969 yılında dünyanın 4’üncü büyük sanat merkezi olarak hizmete giren, uzun yıllar kentin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 2007 yılında kapatılmıştı. Taşıyıcı kolonlarda yaşanan problem nedeniyle tadilata alınacağı belirtilen bina için söküm işlemleri yapılarak restorasyon için proje açıklanmıştı. Ancak 2013 yılında çalışmalar durdurulmuştu. AKM’nin yıkılıp yıkılmayacağı uzun süre tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 6 Kasım’da yeni projeyi açıklayıp tartışmalara son noktayı koymuştu. Yeni AKM’nin 2019 yılının ilk çeyreğinde hizmete girmesi bekleniyor.

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